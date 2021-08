Green pass Toti: “Ok a decisioni Governo”

La dichiarazione del presidente della Regione Liguria.

"Siamo d'accordo con le decisioni prese dal Governo. Se il green pass serve a far tornare gli alunni in presenza, ben venga. Sì ai vaccini, no alla Dad. Facile!".Lo scrive il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti su Twitter, in merito alle indiscrezioni emerse dalla cabina di regia che si è riunita, nel primo pomeriggio, a Palazzo Chigi.