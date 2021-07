Green pass, Zingaretti: “Utile per evitare rischi”

La dichiarazione del presidente della Regione Lazio.

Il Green pass "è uno strumento per abbassare i rischi nei luoghi frequentati e va sicuramente adottato anche come incentivo a vaccinarsi per le fasce più dubbiose o scettiche. Se tu hai diritto a non vaccinarti, io ho diritto ad andare allo stadio o a cena fuori in piena sicurezza".Lo dichiara, in un’ intervista al ‘Corriere della Sera’, il presidente della Regione Lazio.Sono favorevole – aggiunge poi Nicola Zingaretti – all’ obbligo vaccinale. Penso che in estreme condizioni non bisogna avere paura di introdurre misure straordinarie ed eccezionali almeno per un periodo transitorio e per alcune categorie.Da un medico che non ha fiducia nella scienza, non mi farei mettere un'unghia addosso. Dubito che possa continuare a esercitare" la sua professione, evidenzia.