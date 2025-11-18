Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:21
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
I campi della pallavolo laziale si tingono di rosso per dire no alla violenza sulle donne
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
I campi della pallavolo laziale si tingono di rosso per dire no alla violenza sulle donne

Sabato 22 e domenica 23 novembre, tutte le squadre della Regione Lazio, i giocatori e le giocatrici, gli addetti ai lavori e il pubblico mostreranno il colore rosso.

(Prima Pagina News)
Martedì 18 Novembre 2025
Roma - 18 nov 2025 (Prima Pagina News)

Sabato 22 e domenica 23 novembre, tutte le squadre della Regione Lazio, i giocatori e le giocatrici, gli addetti ai lavori e il pubblico mostreranno il colore rosso.

Fipav Lazio torna in campo per dire no alla violenza sulle donne. Proprio per questo, come accade da anni, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere e in corrispondenza della settimana giornata dei Campionati di Serie C e D, i campi della pallavolo laziale si tingeranno di rosso per ribadire un messaggio di cui tutto il movimento è portatore.

 

Sabato 22 e domenica 23 novembre, tutte le squadre della Regione Lazio, i giocatori e le giocatrici, gli addetti ai lavori e il pubblico mostreranno il colore rosso.

 

Ilaria, Cinzia, Martina, Sara, Eleonora sono solo alcuni dei nomi delle donne a cui è stata tolta la vita quest’anno. Secondo i dati dell’osservatorio di Non una di meno (aggiornati all’8 novembre) sono 78 i femminicidi registrati e circa 70 i tentati femminicidi noti alle cronache. Non solo, il primo trimestre del 2025 ha fatto registrare un incremento di chiamate al numero d’emergenza 1522 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, dai rilievi è emerso che il 75% di queste chiamate non si traduce in denuncia per paura di ritorsioni.

A questo si aggiungono le nuove forme di violenza virtuale che spaziano dal revenge porn alle derive legate ad un uso a dir poco inappropriato dell’intelligenza artificiale.

 

Queste tendenze non fanno che confermare l’esigenza di un cambiamento culturale che FIPAV Lazio cerca di promuovere nelle palestre e nelle scuole da circa dieci anni.

 

Bandiere, lacci, fazzoletti: le società potranno impegnarsi come meglio credono per inviare il proprio messaggio. Tutte le foto e i video pubblicati sui social (Facebook, Instagram) con l'hashtag #NOallaViolenzasulleDonne verranno ricondivisi dal Comitato Regionale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Fipav Lazio
Pallavolo
PPN
Prima Pagina News
violenza sulle donne
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it