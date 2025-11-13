Hai dimenticato la password? Clicca qui
Giovedì 13 Novembre 2025
Non perdere mai una notizia!
A Latina l'ultima tappa della Corsa del Ricordo 2025

Appuntamento domenica 16 novembre. Percorso e distanza tutti nuovi: 14,6 e 7 km intorno al lago di Fogliano.

Giovedì 13 Novembre 2025
Appuntamento domenica 16 novembre. Percorso e distanza tutti nuovi: 14,6 e 7 km intorno al lago di Fogliano.

Il viaggio esaltante della Corsa del Ricordo, su e giù per l’Italia iniziato nel mese di febbraio a Roma per toccare poi Grosseto, Aversa, Catania, San Felice Circeo, Novara, Trieste, Milano, Fertilia, si concluderà domenica 16 novembre con l’ultima tappa dell’anno a Latina dove la manifestazione vivrà la seconda edizione.

 

Asi e ANVGD hanno voluto, mai come quest’anno, commemorare, attraverso lo sport, le vittime delle foibe e il dramma delle popolazioni italiane del confine nord orientale costrette a lasciare le proprie case e i loro affetti dopo la Seconda Guerra Mondiale.

 

La Corsa del Ricordo si è svolta in alcune città simbolo dell’ esodo dove le nuove generazioni hanno tenuta viva la memoria di quanto subirono i loro nonni e i loro genitori e dove si è sensibilizzata l’opinione pubblica e la gente comune su vicende storiche sulle quali per troppo tempo c’è stato un colpevole silenzio.

 

Il Comitato Organizzatore è già al lavoro per la prossima stagione nella quale altre città potranno aggiungersi a quelle dove l’evento si è svolto quest’anno.

 

L’appuntamento di Latina concluderà nel migliore dei modi dunque l’importante percorso 2025.

 

Latina offrirà ai runners un appuntamento speciale, una gara sulla distanza di 14,6 km alla quale è abbinata una camminata sportiva non agonistica 7 km aperta a tutti.

 

Particolarmente suggestivo il percorso studiato quest’anno dal Centro Fitness Montello, società a cui è affidata l’organizzazione tecnica, che ha disegnato la gara intorno al Lago di Fogliano tra bellezze naturali ed asperità tecniche che renderanno l’edizione 2025 al contempo affascinante ed impegnativa per i partecipanti, riportando il running sullo storico tracciato della Mare Lago Terre Pontine che negli anni passati vedeva al via oltre 800 atleti.

 

La Corsa del Ricordo di Latina anche quest’anno è inserita nel circuito In Corsa Libera, ventisei  tappe, da febbraio a dicembre, in tutto il Lazio volte a valorizzare il territorio e sostenere l’intero settore del running a livello locale e regionale.

La partenza della Corsa del Ricordo è prevista per le 9:45 dalla storica Villa Fogliano, area di grande interesse storico paesaggistica, a 10 km da Latina, dove è posta anche la linea del traguardo. La Camminata Sportiva prenderà il via alle 9.50.  

 

Iscrizioni e pagamenti 15 km competitiva

 

Iscrizione singola e cumulativa: le iscrizioni dovranno pervenire sul portale ENDU, il pagamento sarà versato tramite portale direttamente a ENDU
Il costo delle iscrizioni è di euro 13 fino a chiusura iscrizioni 13/11/2025

 

Chiusura iscrizioni

 

Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24.00 del 13/11/2025. Sarà possibile iscriversi alla Corsa del Ricordo il giorno della gara senza pacco gara.

 

Quote iscrizione individuale

 

La singola quota d’iscrizione alla Corsa del Ricordo comprende:

 

·       Pettorale di gara

·       Assicurazione

·       Assistenza tecnica e medica

·       Pacco gara ufficiale della manifestazione – T-Shirt e Medaglia + prodotti orto frutticoli a km 0

·       Ristoro finale

·       Servizio di chip e cronometraggio

·       Servizio fotografico

 

Iscrizioni alla camminata sportiva non agonistica 7 km

 

Per iscriversi inviare una mail al Centro Fitness Montello Asd - centrofitnessmontello@inwind.it con nome e cognome o un messaggio whatsapp al numero 3388157590.

 

La quota è di 10 euro con pacco gara, solo per chi farà la preiscrizione entro le ore 24.00 del 13/11/2025, ci si potrà iscrivere anche il giorno della gara.

E’ possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. IBAN: IT76B0538773921000000004177, BPER BANCA SPA intestato a Centro Fitness Montello.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Corsa del Ricordo
Latina
PPN
Prima Pagina News
