Il Nicaragua rompe con Taiwan e passa all’alleanza con la Cina

Il Nicaragua ieri ha rotto le sue relazioni diplomatiche di vecchia data con Taiwan, cambiando alleanza a favore di quella con Pechino in riconoscimento della politica della Cina unica del Partito comunista cinese e riducendo il numero sempre minore di alleati internazionali di Taipei."Il Governo della Repubblica del Nicaragua oggi rompe le relazioni diplomatiche con Taiwan e cessa di avere qualsiasi contatto o relazione ufficiale", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota rilasciata in spagnolo e inglese."Il Governo della Repubblica del Nicaragua dichiara di riconoscere che nel mondo esiste una sola Cina. La Repubblica Popolare Cinese è l'unico governo legittimo che rappresenta tutta la Cina e Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese", ha aggiunto.Taiwan ha risposto rapidamente, esprimendo "dolore e rammarico" per la decisione, e affermando che il presidente del Paese centroamericano, Daniel Ortega, ha ignorato l'amicizia tra i popoli di Taiwan e Nicaragua.Ma anche il Governo di Taiwan ha espresso una sfida. "Come membro della comunità internazionale, Taiwan ha il diritto di scambiare e sviluppare relazioni diplomatiche con altri Paesi", ha affermato il ministero degli Esteri.Taipei continuerà a promuovere la sua "diplomazia pragmatica" per espandere il suo spazio internazionale e si sforzerà di raggiungere il "dovuto status internazionale" di Taiwan.