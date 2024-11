Il ritorno del Premio Aics di cultura sportiva Beppe Viola

La 41esima edizione del prestigioso Premio AICS di cultura sportiva Beppe Viola si terrà lunedì 25 novembre 2024, alle ore 11.00, presso il Salone d’Onore del CONI, riunendo alcune delle figure più emblematiche del calcio e del giornalismo sportivo. La cerimonia sarà presentata da Marco Lollobrigida e Simona Rolandi volti di Rai Sport.

Dedicato alla memoria di Beppe Viola, iconico cronista sportivo, il Premio AICS rappresenta un appuntamento fondamentale per celebrare chi, attraverso il calcio e la comunicazione sportiva, ha saputo trasmettere i valori dello sport e contribuire alla diffusione di un messaggio di inclusione e benessere sociale. Negli ultimi quarant’anni, il Premio ha onorato personalità come Marcello Lippi, Claudio Ranieri, Giampiero Galeazzi e Simona Rolandi, rendendo omaggio al loro impegno per uno sport che va oltre il campo da gioco. Dopo un anno di pausa, l’edizione 2024 torna nella storica cornice del CONI, con una carica rinnovata e un’attenzione speciale alla promozione dei valori sportivi.

Organizzato da AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) in collaborazione con l’Associazione Beppe Viola e patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dalla FIGC, il Premio intende riconoscere figure di spicco tra calciatori, allenatori, dirigenti e giornalisti sportivi che abbiano incarnato la passione e l’etica dello sport. Quest’anno, tra i premiati, spiccano i nomi del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e della Roma, Nicolò Pisilli cui e si aggiunge a una prestigiosa lista di atleti e professionisti che hanno saputo distinguersi sul campo e fuori.

L’albo d’oro del Premio raccoglie alcuni tra i più grandi del calcio italiano, come Gianni Rivera, Beppe Signori, Ciro Immobile, Francesco Totti e Roberto Mancini, e prestigiose firme del giornalismo sportivo, da Marino Bartoletti a Ivan Zazzaroni. Il Premio ha dimostrato un impegno costante non solo nel celebrare l’eccellenza sportiva, ma anche nel combattere fenomeni sociali come il bullismo e la discriminazione: un esempio significativo è il riconoscimento attribuito nel 2019 a Igor Trocchia, per il suo coraggioso gesto di ritirare la propria squadra da una competizione in seguito a episodi di razzismo.

La rosa completa dei vincitori di quest’anno verrà ufficialmente annunciata alla vigilia della cerimonia. Al fianco di Marco Lollobrigida Simona Rolandi, saranno presenti i fondatori del Premio, Bruno Molea, presidente dell’AICS, e Raffaele Minichino, ideatore dell’iniziativa.

Anche per l’edizione 2024, il Premio AICS di cultura sportiva Beppe Viola promette di celebrare le personalità che, grazie al loro talento e al loro impegno, contribuiscono a fare dello sport un autentico strumento di crescita personale e collettiva, veicolando quei valori di rispetto, inclusione e fair play che sono l’essenza della cultura sportiva.