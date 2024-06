Inaugurato Limito: il Labirinto di vigna più grande del mondo nel cuore del Lazio

Il Lazio vanta un nuovo primato: Il Labirinto di Vigna più grande del mondo

Il Lazio celebra un nuovo traguardo con l'inaugurazione di Limito, il più grande labirinto di vigna al mondo. Situato nel Parco dell'Antoniana, tra i Comuni di Bassiano, Sezze e Sermoneta, questo straordinario progetto nasce dall'intuizione di Paolo Carpineti, direttore creativo di Limito, e prende vita grazie all'architetto paesaggista Fernando Bernardi.

Un progetto che valorizza storia e natura

Il labirinto, con i suoi 80 metri di diametro, sorge a 500 metri d'altitudine, immerso nella natura selvaggia, circondato da boschi, con il mare in lontananza. Limito è pensato come un'opera di land art che accoglie e include i visitatori, offrendo un'esperienza di connessione con la natura e riscoperta personale. Paolo Carpineti ha voluto creare un vigneto che fosse ospitale e inclusivo, rompendo le barriere tradizionali dei filari di vigna.

La realizzazione: un percorso di anni

La genesi di Limito ha avuto inizio nel 2019, affondando le radici nell'infanzia di Carpineti, vissuto tra i vigneti. Con l'aiuto dello Studio di Architettura del Paesaggio di Fernando Bernardi, il progetto si è sviluppato in un percorso durato anni, culminando nella creazione di un labirinto con quattro ingressi e due piazzole per la sosta, contornate da otto cipressi.

Un’esperienza immersiva nella natura

Dopo la presentazione ufficiale nella foresteria dell’Antoniana, gli ospiti hanno potuto vivere un'esperienza immersiva, raggiungendo il labirinto a bordo dei Defender di Jaguar Land Rover forniti dalla concessionaria Bodema di Latina. L’altopiano della tenuta ha rivelato Limito in tutta la sua maestosità, un’opera unica nel suo genere.

arte contemporanea e tradizione locale

Ad arricchire l'inaugurazione, l'altalena Otium, creata dall'artista corese Alessio Pistilli, ha offerto una doppia funzione di esperienza personale e cornice del paesaggio. La violinista Margaret Lumetta ha avvolto i visitatori con le sue note, guidandoli musicalmente verso il cuore del labirinto.

Carpineti Experience: un nuovo modo di vivere il territorio

Limito è ora parte integrante del Carpineti Experience, un'iniziativa che promuove il territorio attraverso esperienze uniche. Isabella Carpineti, Project Manager del Carpineti Experience, sottolinea come il labirinto aggiunga valore al ventaglio di proposte per scoprire la bellezza del Lazio, tra archeologia, paesaggi storici, e tradizioni enogastronomiche.

Un museo a cielo aperto

Con Limito, la famiglia Carpineti trasforma le proprie tenute in musei a cielo aperto, coniugando produttività agricola e arte. Il progetto rappresenta un ritorno alla bellezza, alla creatività e all'ingegno, elementi che rendono l'Italia unica nel mondo.

Limito non è solo un labirinto, ma un invito a perdersi per ritrovarsi, a vivere la natura e a lasciarsi ispirare dalla bellezza. Un'esperienza che attende tutti coloro che desiderano esplorare il cuore del Lazio in un modo nuovo e affascinante.