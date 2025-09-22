Indice di Sportività: Trento città più sportiva, sul podio anche Milano

Trento torna al primo posto dell'Indice di Sportività, realizzato dalla divisione Sport di Pts e pubblicato dal Sole 24 Ore. Al secondo posto c'è Firenze, mentre Milano debutta sul podio classificandosi terza.

L'indice valuta la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale tramite 32 indicatori (sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, sport e società) ed è uno dei 90 indicatori dell'indagine annuale del Sole 24 Ore incentrata sul benessere nelle Regioni italiane.

Quella di Trento è una leadership consolidata, che riflette un sistema sportivo territoriale caratterizzato da una fitta rete di impianti e società: anche per questo motivo, la città ha vinto 8 medaglie su 19. Tra gli altri primati, ci sono quelli di Cremona, in testa nella categoria degli Sport di squadra, e Rimini, prima nella categoria Struttura sportiva.

All'ultimo posto c'è la provincia del Sud Sardegna, preceduta da territori del Sud e delle Isole e da Lodi (90° posto), ultima classificata per il Nord Italia.

Spicca, in classifica, la performance di Milano, che è stata ottava nel 2022, quinta sia nel 2023 che nel 2024, e quest'anno si piazza al terzo posto. La Lombardia conferma la propria leadership, con 6 province nella top20: Bergamo, vincitrice l'anno scorso e quarta quest'anno, Cremona (11esima), Varese (14° posto), Brescia (15° posto), Lecco (20° posto).

In generale, si ravvisa un miglioramento nelle grandi città: Firenze ottiene la medaglia d'argento e, dopo aver vinto l'indice della Qualità della vita delle donne lo scorso anno, è in testa nello Sport Femminile (squadre, atlete e risultati). Bologna è quinta, Genova sesta, Torino ottava, mentre Roma è 17esima.

Grazie all'"effetto Sinner", Bolzano si piazza al dodicesimo posto, risultando prima nell'indicatore sulle performance di atleti nel Tennis, e in quello sugli Sport invernali.