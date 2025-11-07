NATO: La squadra navale della Royal Navy si prepara alla Falcon Strike

Il Carrier Strike Group dell'UK prenderà parte ad importanti esercitazioni NATO nel Mediterraneo, dopo cinque mesi trascorsi nella regione indo-pacifica.

Il Ministro della Difesa Alistair Carns e il Ministro per l'Europa, il Nord America e i Territori d'Oltremare, Stephen Doughty, hanno accolto le navi e gli equipaggi al loro ritorno nelle acque europee.

Insieme alle aeronautiche militari italiana, USA e greca, gli F-35 di Sua Maestà, prenderà parte a manovre di addestramento diurne e notturne, rafforzando le capacità operative della NATO.

ll Carrier Strike Group parteciperà infatti alla Falcon Strike, un'esercitazione aeronavale su larga scala guidata dall'Italia.

Il Carrier Strike Group è rientrato nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez dopo cinque mesi di operazioni nell'Indo-Pacifico.

Il gruppo navale guidato dall'HMS Prince of Wales, ha visto la partecipazione di circa 4mila militari dell'UK, insieme a Norvegia e numerosi partner regionali.

La nave ammiraglia HMS Prince of Wales imbarca 24 F-35, il numero più alto di caccia di quinta generazione mai visto su una delle portaerei della classe Queen Elizabeth della Royal Navy.

I jet, provengono dall'809° Squadrone Aeronavale e dal 617° Squadrone.

Ad unirsi al Carrier Strike Group per l'ultima tappa del dispiegamento di otto mesi è la fregata italiana Luigi Rizzo, che si unisce alle navi da norvegesi e britanniche.

Durante questa fase, il Carrier Strike Group condurrà una serie di azioni con i paesi NATO e dell'UE, attraverso visite portuali in Grecia, Albania, Italia e Spagna.

Ciò includerà interazioni in materia di difesa e politica estera per approfondire i partenariati bilaterali e la collaborazione industriale nel settore della difesa.

Ciò avviene mentre il Ministro delle Forze Armate incontra il personale durante una visita a Creta, dove la HMS Prince of Wales si è fermata per fare rifornimento presso la struttura NATO nella baia di Suda.