Invimit, confermato Altieri alla presidenza

Alla guida della società che gestisce il patrimonio immobiliare dello Stato è stato riconfermato per la presidenza Trifone Altieri e Giovanni Della Posta indicato come Ad.“La conferma della fiducia del Governo a Presidente di INVIMIT in un momento storico così importante, mi riempie di orgoglio e mi da la forza per fare ancora di più e meglio. Ringrazio il Ministro dell’Economia Franco e il Presidente Draghi per questo alto riconoscimento, ma soprattutto il Segretario della Lega Matteo Salvini e Il Capo delegazione della Lega al Governo Giancarlo Giorgetti”, scrive Altieri.