Iss: nell'ultima settimana sindromi simil influenzali in calo

Si conferma il calo del numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI): dopo aver raggiunto il picco stagionale nella quarta settimana con un’incidenza di 17,6 casi per mille assistiti, nella sesta settimana del 2025 il livello d’incidenza in Italia è pari a 14,8 casi per mille assistiti (16,9 nella settimana precedente). i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 872.000, per un totale di circa 10.742.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Lo evidenzia l'ultimo rapporto RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), pubblicato oggi.

L’incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età anche se maggiormente nei bambini sotto i cinque anni in cui l’incidenza è pari a 37,3 casi per mille assistiti (42,8 nella settimana precedente).

Maggiormente colpite le Regioni/PPAA: Lombardia, EmiliaRomagna, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. Basilicata e la Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica. Durante la settimana 06/2025, la circolazione dei virus influenzali risulta in diminuzione. Si registra un calo nella percentuale dei campioni risultati positivi per influenza (30%), rispetto alla settimana precedente (38%), e si conferma che il picco stagionale di campioni positivi per influenza è stato raggiunto nella quarta settimana.

Tra i 3.461 campioni ricevuti dai laboratori della rete RespiVirNet, 1.045 sono risultati positivi per influenza, di cui 666 di tipo A e 379 di tipo B.

Tra i campioni analizzati nella settimana 06, 380 (11%) sono risultati positivi per VRS, 49 (1,6%) per SARS-CoV-2 e i rimanenti 441 sono risultati positivi per altri virus respiratori (191 (5,5%) Rhinovirus, 95 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 67 Metapneumovirus, 56 Adenovirus, 19 Bocavirus e 13 virus Parainfluenzali).

Ad oggi, sul portale RespiVirNet non è stato segnalato nessun campione positivo per influenza di tipo A “non sottotipizzabile” per i virus influenzali stagionali e/o appartenente ad altro sottotipo (es. A/H5).