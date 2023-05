Ita Airways: crescono le partnership di Volare con l’ingresso di Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi

Volare, il programma loyalty di ITA Airways, è lieta di dare il benvenuto a tre nuovi esclusivi partner: Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi.A partire dal 5 maggio 2023 i soci Volare potranno accumulare 1 punto per ogni euro speso in pernottamenti presso una delle tre strutture della collection Forte Village Resort. Contemporaneamente sarà possibile utilizzare i punti Volare per acquistare un voucher soggiorno da sfruttare presso una delle tre strutture.- Immerso in un incantevole parco naturale di 50 ettari che si affaccia sull’incantevole mare della Sardegna del Sud, il Forte Village è una destinazione unica a livello internazionale. “Miglior Resort al Mondo” dal 1998, offre una selezione di otto eleganti hotel, quaranta suite e tredici ville.Più di 20 ristoranti e collaborazioni con chef stellati come Heinz Beck e Massimiliano Mascia, e con grandi nomi della cucina italiana e internazionale, che si alternano in occasione delle Celebrity Chef Nights. Oltre 20 accademie sportive guidate da leggende di ogni disciplina.Completano l’offerta le esclusive boutique con collezioni dei più prestigiosi brand italiani e del mondo e l’Acquaforte Thalasso & SPA, un angolo di paradiso dove rigenerarsi e curarsi grazie al percorso di talassoterapia capace di potenziare i prodigiosi effetti benefici e detossinanti dell'acqua marina.- Primo esempio di ospitalità di alta gamma a Cagliari, Palazzo Doglio è un vero e proprio “urban resort” dove i diversi mondi dell’hôtellerie, dell’alta cucina, dello shopping, del benessere, della cultura e dello spettacolo, oltre alla sua anima residenziale, si coniugano in perfetta armonia. Nella sua suggestiva Corte propone 4 ristoranti capaci di guidare l’ospite in un autentico percorso attraverso sapori e profumi del mondo.Grazie alla sua posizione strategica è a pochi minuti dal frizzante centro storico di Cagliari, con il suo affascinante porto turistico, i suoi monumenti storici e gli innumerevoli locali. In più, il celebre lungomare del Poetto e le altre bellissime spiagge della Sardegna del sud sono a poca distanza e facilmente raggiungibili in auto.- Palazzo Fiuggi, pluripremiato Wellness Medical Retreat inaugurato a maggio 2021, fin dalla sua apertura si è distinto tra le più autorevoli destinazioni benessere grazie ad un concept medico che si avvale di un approccio scientifico applicato a nuovi modelli di benessere, salute e longevità basati sul concetto di medicina personalizzata.La sede è un maestoso edificio liberty oggetto di recente restauro a meno di un’ora da Roma. Palazzo Fiuggi integra antiche discipline olistiche ai principi chiave della medicina occidentale.Tra i protagonisti assoluti del nuovo Wellness Medical Retreat, la famosa acqua curativa di Fiuggi, le più avanzate tecnologie in ambito medico, estetico e sportivo, un team di specialisti di rinomata fama internazionale e una food line unica, sviluppata dallo chef tristellato Heinz Beck, in collaborazione con il Prof. David Della Morte Canosci, Direttore Medico e Scientifico della struttura.“Siamo molto contenti di accogliere Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio tra i partner di Volare”, afferma Emiliana Limosani, CCO di ITA Airways e CEO di Volare. “Il posizionamento dei brand, la varietà di esperienze personalizzate e il livello di servizio offerto fanno di queste tre strutture i partner strategici per ITA Airways e per Volare, i cui valori fondanti sono anch’essi orientati all’offerta tailor made e alla cura del cliente. L'ingresso delle tre strutture rappresenta un'ulteriore opportunità per i nostri soci che potranno accumulare punti Volare quando soggiornano in questi esclusivi hotel. La partnership è solo il primo passo di un percorso che abbiamo disegnato insieme a Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio per poter offrire ai nostri clienti ulteriori esperienze personalizzate ed esclusive”.“Siamo entusiasti di annunciare questa importante collaborazione con il programma loyalty Volare”, afferma Lorenzo Giannuzzi, CEO e GM Forte Village nonché founder di Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio. “Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni. Ita Airways rappresenta per noi un supporto imprescindibile che, facilitando i collegamenti non solo con l’Italia ma anche con le più importanti destinazioni internazionali, ci consente di operare nei nostri principali mercati di riferimento nel mondo”.