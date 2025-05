Dazi, Cina: "Valutiamo proposta di dialogo da parte di Washington". Borse in volata

Pechino sta valutando la proposta statunitense di colloqui in merito ai dazi, evidenziando che gli Usa hanno "preso l'iniziativa" di cominciare i negoziati, ma gli americani devono "mostrare sincerità". Lo ha dichiarato il Ministero cinese del Commercio.

"Gli Stati Uniti - ha ricordato il Ministero - hanno recentemente preso l'iniziativa di aprire il dialogo" e che "la Cina sta attualmente valutando la possibilità". Tuttavia, ha proseguito il Ministero, "se gli Usa vogliono dialogare, dovrebbero dimostrare la loro sincerità, essere pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali".

Queste prove di disgelo stanno facendo volare le Borse, anche quelle europee, con Milano che apre in forte rialzo: all'apertura delle contrattazioni, il Ftse Mib ha segnato +1,22%, a 38.063 punti.

A metà seduta, Francoforte registra il +1,6%, Parigi sale dell'1,5%, Milano dell'1,2% e Londra dello 0,7%. Bene anche i future a New York, dove la stagione delle trimestrali è sotto monitoraggio, a seguito della presentazione dei conti di Apple e Amazon.

Volano anche le Borse asiatiche.

I mercati, dunque, mostrano ottimismo, nonostante le previsioni di S&P Global, secondo cui i dazi rappresentano uno "shock al sistema" che avrà impatti negativi sul Pil mondiale per i prossimi tre anni.

Un segnale positivo arriva dal manifatturiero dell'Eurozona, che ad aprile è ancora in ripresa, anche se il recupero potrebbe essere stato favorito dalla corsa alle scorte per anticipare i dazi, specialmente in Germania.

Nel frattempo, l'inflazione nell'Eurozona è rimasta stabile, ad aprile, al 2,2%, contrariamente alle attese degli analisti, che si aspettavano un calo al 2,1%. I rendimenti dei Bond sono in leggero rialzo: il Btp registra un aumento di 2 punti base, al 3,58%, mentre lo Spread con il Bund si porta sui 110 punti.

A Piazza Affari la medaglia d'oro va a Prysmian (+4,4%), Interpump (+3,7%), Amplifon (+3,3%) e Leonardo (+3,1%). Ora, l'attenzione è tutta focalizzata sugli Stati Uniti, dove nel pomeriggio, i dati sul mercato del lavoro indicheranno la salute dell'economia Usa.

In ambito energetico, il petrolio è ancora debole (-0,1%): il Wti tocca i 59,2 dollari al barile, mentre per il gas si registra un rally (+2,7% a 33,03 euro al megawattora). L'oro torna a correre, avanzando dell'1,1% a 3.259 dollari all'oncia.