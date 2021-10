Ita: al via da oggi anche le operazioni charter

Primo volo fra Malpensa e Fiumicino con a bordo l’Inter Campione d’Italia 2020-2021.

Con l’avvio delle operazioni, ITA inaugura oggi 15 ottobre anche la propria programmazione di voli charter che vedrà la compagnia ospitare nei prossimi mesi diverse squadre di calcio e atleti di altre discipline sportive a bordo dei suoi aerei.Il primo volo charter di ITA, un Airbus A320, avrà l’onore di ospitare giocatori e staff di FC Internazionale Milano, la squadra Campione d’Italia nella stagione di calcio 2020- 2021. Per festeggiare l’avvio delle operazioni di volo ITA ha trasportato l’Inter con il suo Airbus A320 con livrea celebrativa caratterizzata dal claim “ITA. Born in 2021”.Con il decollo di ITA, da oggi l’Inter e in generale tutte le altre squadre e lo sport italiano possono avvalersi dei voli e dei servizi di un vettore aereo che sia il riferimento per gli italiani e rappresenti un partner di qualità per gli spostamenti degli atleti in Italia e all’estero.Oltre ai charter per il mondo dello sport, ITA avvia da oggi anche una programmazione di voli dedicati ad altre aziende del settore dei viaggi, come ad esempio compagnie crocieristiche e altri tour operator, per trasportare i turisti da e per destinazioni vacanziere in Italia e all’estero.Alfredo Altavilla Presidente di ITA ha dichiarato: “Siamo molto felici di celebrare, in questa importante giornata per ITA, anche l’avvio delle operazioni charter e di condividere l’emozione dell’inaugurazione odierna con il club Campione d’Italia che ha fatto la storia del calcio del nostro Paese. Con l’Inter condividiamo i valori del merito e della passione, ma soprattutto l’ambizione di essere un punto di riferimento per l’Italia e un attore fondamentale nella promozione delle eccellenze del nostro Paese nel mondo”.“Siamo orgogliosi di essere la prima squadra italiana a volare con ITA” - ha dichiarato Giuseppe Marotta, CEO Sport di FC Internazionale Milano – “Era probabilmente destino che fossero i Campioni d’Italia in carica ad avere questo onore e a vivere questa reciproca emozione”.