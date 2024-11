Ita-Lufthansa: negoziati bloccati sul prezzo dell'acquisizione

Le trattative in merito all'acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa sono bloccate per una divergenza sul prezzo finale, di 829 milioni di euro, con uno scarto tra le due compagnie di 10 milioni. Lo riferiscono fonti a conoscenza del dossier.

Il Mef non ha ben accolto la variazione del prezzo della seconda parte dell'operazione e, facendo appello a una clausola prevista nell'accordo, ha riaffermato il rispetto del prezzo deciso dalle due società nel maggio dello scorso anno. Secondo le stesse fonti, lo stallo non farebbe saltare l'accordo, considerando che i negoziati stanno ancora continuando, e che la scadenza della consegna del pacchetto alla Commissione Europea è fissata per l'11 novembre.

I negoziati sono “in progress”, cioè in corso, avrebbe detto il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un incontro con i funzionari italiani presso le Istituzioni europee nel settore della Politica dei trasporti. Lo ha fatto sapere una persona che ha partecipato all'incontro, svoltosi a porte chiuse e, dunque, precluso ai giornalisti.

L'incontro si è tenuto a Bruxelles, all'interno della sede di rappresentanza della Regione Piemonte, e Giorgetti vi ha preso parte dopo aver partecipato alla riunione dell'Ecofin. Dalle vetrate del locale, i cronisti hanno visto che, durante la sua presentazione, il Ministro Giorgetti illustrava delle slide, una delle quali aveva come titolo “Accordo Ita-Lufthansa”.

Al termine della riunione, il Ministro è uscito da una porta secondaria, evitando di parlare con i giornalisti.

"Non possiamo dire nulla se non che siamo in contatto con Lufthansa e il ministero dell'Economia italiano: il prossimo passo è l'analisi dell'accordo concordato tra le due parti che ci invieranno", ha fatto sapere in merito un portavoce della Commissione Europea.