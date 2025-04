Kepos Fest: dove la cultura fiorisce come in un giardino

In un angolo luminoso della Puglia, tra la storia e i colori di Putignano, nasce Kepos Fest, il festival che intende trasformare la città in un giardino vivo di cultura, emozioni e incontri. Dal 26 al 30 giugno, sotto la direzione artistica di Mario Valentino e la cura dell’associazione Il Tassello Mancante, il festival si svolgerà tra lo Spazio Eventi del Tassello Mancante e le Cantine Aiello, offrendo cinque serate dense di appuntamenti prestigiosi.

Il nome stesso, “Kepos” – che in greco significa giardino – richiama un luogo di bellezza, riflessione e armonia. Il programma è ambizioso e abbraccia letteratura, musica, arte visiva e enogastronomia, in un intreccio di esperienze pensato per coinvolgere mente e cuore.

Tra i protagonisti di questa prima edizione troviamo alcuni tra i nomi più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale: il filosofo e saggista Umberto Galimberti, il musicista e fondatore della Premiata Forneria Marconi Franco Mussida, i giornalisti Antonio Caprarica, Alan Friedman, Francesco Giorgino, Roberto Andò, Sebastiano Ardita, Claudio Martelli, Savino Zaba, e il filosofo e scrittore Stefano Zecchi. Accanto a loro, star della musica italiana come Al Bano Carrisi, Danilo Rea, Peppe Servillo, Sergio Cammariere, Giovanna Famulari, Joe Barbieri e Chiara Civello, pronti a incantare il pubblico con performance dal vivo.

Il calendario degli eventi si apre il 26 giugno con la presentazione del libro "Il bambino del carillon. Il pianeta della musica" di Franco Mussida, seguita dalla lectio magistralis di Umberto Galimberti "L’etica del viandante". La serata si concluderà con il concerto "Napoli e Jazz" di Danilo Rea e Peppe Servillo.

Il 27 giugno spazio alla legalità e al merito: Sebastiano Ardita presenta "Il coraggio del male", mentre Claudio Martelli propone "Il merito. Il bisogno e il grande tumulto". Chiuderà la serata la musica sofisticata di Sergio Cammariere, accompagnato da Giovanna Famulari.

Il 28 giugno sarà dedicato all'informazione e alla narrazione cinematografica: Francesco Giorgino con il suo "Sociologia dei giornalismi" e Roberto Andò con "Il coccodrillo di Palermo". La serata si concluderà con il concerto di Joe Barbieri, raffinato interprete della canzone d’autore.

Il 29 giugno, il festival si sposterà eccezionalmente alle Cantine Aiello, dove si esplorerà il giornalismo internazionale: Antonio Caprarica presenterà "Katy e la maledizione dei Galles", seguito da Alan Friedman con "La fine dell’impero Americano". In chiusura, l’incantevole voce di Chiara Civello.

Gran finale il 30 giugno, con una serata dedicata alla radio, alla filosofia e alla musica popolare: Savino Zaba celebrerà il centenario della radio con il suo "Cent’anni di compagnia", Stefano Zecchi parlerà di rinascita con "Resurrezione", e Al Bano Carrisi racconterà la sua straordinaria vita nel libro "Il sole dentro", dialogando con il direttore artistico Mario Valentino.

Oltre agli incontri e ai concerti, Kepos Fest ospiterà due mostre d’arte: quella di Michele Volpicella, artista barese che esplora i paesaggi urbani come luoghi di memoria e socialità, e quella di Filly Fiordaliso, pittrice di Monopoli che attraverso i colori racconta emozioni e contemplazione naturale.

«Kepos Fest è per noi una tappa importantissima — sottolinea il Sen. Bruno Erroi, presidente dell’associazione Il Tassello Mancante — non solo un punto d’arrivo, ma soprattutto una nuova partenza verso eventi ancora più ambiziosi, mantenendo sempre saldo il nostro spirito associativo, libero e appassionato.»

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, mentre tutte le informazioni sono reperibili sui canali ufficiali dell'associazione. ( Associazione Culturale Il Tassello Mancante Corso Umberto I, 81 Putignano

Email: iltassellomancantepu@libero.it Biglietti disponibili su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/kepos-fest/

Dal 26 al 30 giugno, a Putignano la cultura si coltiva come un prezioso giardino, tra parole, suoni e sapori che restano nel cuore.