Aggiornato alle 21:49
L’Ente Nazionale per il Microcredito ad Expo Osaka 2025 per parlare di impresa, sostenibilità e diritto al lavoro dignitoso

Domani mattina il convegno di Confimprese su lavoro, microcredito, finanza inclusiva e prospettive per giovani e futuro.

(Prima Pagina News)
Lunedì 25 Agosto 2025
Roma - 25 ago 2025 (Prima Pagina News)

Domani mattina il convegno di Confimprese su lavoro, microcredito, finanza inclusiva e prospettive per giovani e futuro.

L’Ente Nazionale per il Microcredito partecipa all’Expo di Osaka per parlare di  impresa, sostenibilità e diritto al lavoro dignitoso. 

Domani mattina, sarà registrato e trasmesso in diretta sul canale YouTube del Padiglione Italia l’evento al quale partecipa l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Presso l’auditorium del padiglione Italia si svolgerà il convegno di Confimprese Italia durante il quale verranno approfonditi i temi del lavoro del microcredito, della finanza inclusiva, delle prospettive per i giovani e per il futuro, alla presenza dell’Ambasciatore italiano e commissario straordinario per Expo 2025 Mario Vattani. 

L’Ente Nazionale per il Microcredito sarà presente per illustrare le Best Practice italiane e raccontare come attraverso la finanza inclusiva si possano raggiungere notevoli risultati per migliorare la qualità della vita. Il tema principale dell’Expo è quello di creare una società inclusiva, futuribile con una qualità della vita superiore per la maggior parte dei cittadini del mondo, l’Italia vuole contribuire a questo obiettivo sostenendo il microcredito e le attività micro finanziarie come strumento utile al raggiungimento di questo obiettivo vista la natura stessa del Microcredito e la sua trasversalità a sette dei 17 obiettivi dell’agenda 2030. 

“Progettare una società futura per le nostre vite, questo è il tema centrale di Expo Osaka 2025. Ossia immaginare soluzioni concrete per realizzare una società sostenibile, questo è uno dei pilastri fondamentali. Noi come Ente Nazionale per il Microcredito abbiamo risposto a questo appello con l’esperienza maturata fino a oggi ed è proprio il senso che vogliamo dare con il nostro contributo all'Expo Osaka 2025” - dichiara Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito.

“Domani illustreremo le potenzialità di questo strumento coinvolgendo nel dibattito i giovani, gli imprenditori e lasciando una traccia del nostro operato in questa esposizione universale, così come avvenuto a Milano nel 2015, per aiutare la comprensione di quelle che possono essere le vie economiche a sostegno della persona e dello sviluppo della sua integrità” - dichiara Emma Evangelista delegata dell’Ente Nazionale per il Microcredito per Expo 2025 e relatrice al convegno di Confimprese Italia, come Capo Ufficio Stampa ENM.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

