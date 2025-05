Si svolgerà Il 13 giugno 2025, nella prestigiosa cornice della Casa Bonus Pastor, sede del Vicariato di Roma (zona extraterritoriale dello Stato di Città del Vaticano), il simposio "La Diplomazia della Speranza: Dialoghi sulla Pace e sulla Risoluzione dei Conflitti, organizzato dall'associazione Tota Pulchra con la collaborazione di Agc Communication.

Il simposio intitolato “La Diplomazia della Speranza: Dialoghi sulla Pace e sulla Risoluzione dei Conflitti”, riunirà rappresentanti istituzionali, diplomatici, accademici ed esperti per incoraggiare il dialogo e la cooperazione nel perseguimento della risoluzione pacifica dei conflitti. In un momento storico caratterizzato da crisi di portata globale, l'incontro intende valorizzare la diplomazia quale strumento di pace, giustizia e riconciliazione, offrendo uno spazio di confronto e riflessione condivisa per la costruzione di un futuro sostenibile.

Il Programma

Il Simposio sarà scandito da due tavole rotonde, animate da relatori di prestigio. Tra i momenti salienti previsti:

- Ore 15:00 - Registrazione e accoglienza dei partecipanti.

- Ore 15:20 - Apertura dei lavori:

- Saluti istituzionali.

Primo panel: Diplomazia e Pace

Moderatore: Dott. Gabriele La Spina, Direttore dell’Osservatorio di Pace di Tota Pulchra.

Interventi:

- Prof. Antonio Imeneo, UNESCO Clubs Brasile – BFUCA. “Il Ruolo delle Organizzazioni Internazionali nella Mediazione dei Conflitti”.

- Avv. Paolo Giordani, Presidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale. “Diplomazia e Cooperazione Globale: il Dovere di Costruire Ponti”.

- S.E. Mario Boffo, Ambasciatore d’Italia in Yemen (2005-2010) e Vicepresidente del Cesmar. “La Diplomazia Navale”.

- Prof. Matteo Luigi Napolitano, Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi del Molise. “L’Azione della Diplomazia Vaticana e la Comunità Internazionale”.

Secondo panel: Economia e Sicurezza.

Moderatore: Dott. Antonio Albanese, Direttore AGC Communication.

Interventi:

- Dott. Renato Loiero, Consigliere Economico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano. “Economia: uno Strumento di Pace”.

- Dott.ssa Graziella Giangiulio, Condirettore di AGC Communication e Capo Unità di Ricerca e Analisi. “Le Scelte Economiche dell’Unione Europea”.

- Dott. Marco Cifra, dottorando in Scienze della Difesa e Sicurezza. “La Regolazione Internazionale dell’Economia e la Sicurezza Globale”.



Ore 18:00 – 18:15 - Dibattito con sessione di domande dal pubblico (Q&A).

Ore 18:15 – 19:00 - Incontro conviviale per la chiusura dell’evento.

Dettagli pratici

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione tramite il link ufficiale dell’evento: https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdFCd3PtoOg_KaB_8LBuSD3xxXLImQQCZ3FI6NSHDJ9YLBKWQ/viewform.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'indirizzo e-mail: osservatoriodipace@totapulchra.org.