La Fondazione Rubes Triva a Ecomondo 2025: innovazione, cultura della sicurezza e sostenibilità al centro

Dal 4 all’8 novembre 2025 la Fondazione Rubes Triva sarà protagonista a Rimini ad Ecomondo 2025, la fiera che riunisce industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni nel dialogo continuo su economia circolare, transizione ecologica, green e blue economy.

Presso il Padiglione D3 – Stand n. 413, la Fondazione Rubes Triva proporrà un articolato programma di incontri, seminari e momenti di approfondimento rivolti a imprese, operatori e professionisti della sicurezza, della prevenzione e della sostenibilità.

Tra le principali iniziative in calendario, due seminari di alto profilo tecnico e formativo, validi come aggiornamento per Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori, RSPP/ASPP, RLS, CSP/CSE e Lavoratori, che vedranno la partecipazione di esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e aziendale.

Il primo seminario, in programma il 5 novembre dalle ore 13.30 alle 17.30, sarà dedicato al tema “Alta affidabilità organizzativa per la gestione dei rischi. Linee guida applicative e attività di supporto erogata dall’O.P.”.

L’incontro, introdotto e moderato da Antonio Terracina (CTSS INAIL), approfondirà il ruolo dell’affidabilità organizzativa nella gestione dei rischi e nella diffusione della cultura della sicurezza. Ad aprire i lavori sarà Stefania Tomaro (Direttore Fondazione Rubes Triva). Tra i relatori: Massimo Battaglia (Università La Sapienza di Roma), Francesco Testa (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Lucina Mercadante (CTSS INAIL), Claudio Lallo (S.E.A. Servizi e Ambiente Campobasso) e Filippo Masella (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.). Le conclusioni saranno affidate ad Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva.

Il secondo seminario si terrà il 6 novembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, e sarà dedicato al tema “Il risk management nei sistemi di gestione. Impatti positivi sulle strategie di business”. L’incontro, moderato da Filippo Gaudenzi (RAI), offrirà una panoramica sul ruolo strategico della gestione del rischio nei modelli organizzativi e nei processi aziendali orientati alla sostenibilità. Ad aprire i lavori sarà Domenico Ruggiero (Amministratore Unico ASIA Napoli e Componente CdA Fondazione Rubes Triva). Seguiranno gli interventi di Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Stefano Sibilio (UNI – Ente Italiano di Normazione), Antonio Terracina e Ilaria Barra (CTSS INAIL).

Sono inoltre previste testimonianze aziendali da parte di ASIA Napoli S.p.A. con Gaspare Galasso, e SEI Toscana con Gianluca Paglia, Direttore Generale. Le conclusioni saranno affidate ad Utilitalia.

Infine, il 6 novembre, dalle ore 15.00 alle 16.00, presso lo stand di Utilitalia (Hall B7-D7/001), si terrà la cerimonia di premiazione delle aziende finaliste del Premio “Buone Pratiche 2025”, promosso dalla Fondazione Rubes Triva per valorizzare le esperienze più significative e innovative in materia di sicurezza, salute e sostenibilità nei luoghi di lavoro.

Nel corso delle giornate di apertura e chiusura della fiera, il 4 e il 7 novembre, sarà attivo - su appuntamento - un info point dedicato a momenti di confronto e approfondimento sui principali ambiti di attività della Fondazione Rubes Triva.

In particolare, sarà possibile ricevere informazioni e consulenza su:

• Asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG);

• Servizi erogati dalla Fondazione Rubes Triva;

• Attivazione di percorsi di assistenza personalizzati per le aziende;

• Formazione in realtà virtuale, con area test dimostrativa a disposizione dei visitatori.

Con la partecipazione a Ecomondo, la Fondazione Rubes Triva conferma il proprio ruolo di riferimento nella diffusione della cultura della sicurezza e della gestione sostenibile dei rischi, promuovendo modelli organizzativi che integrano prevenzione, innovazione e responsabilità sociale.