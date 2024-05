La Regione Basilicata al Cibus di Parma

Snack proteici alle patate selezionati tra le maggiori novità di prodotto, Fragole della Basilicata, Peperoni di Senise e Canestrato di Moliterno IGP, caciocavallo e prodotti da forno, e poi ancora salumi Bio, legumi, pasta, olio evo, Aglianico del Vulture Doc e liquori.

Tutto pronto per la partecipazione della Basilicata al Cibus, 22° Salone internazionale dell’alimentazione, in programma a Parma dal 7 al 10 maggio 2024: la Regione sarà presente con una collettiva composta da 14 aziende agroalimentari nei padiglioni 7/8 stand G028 in 108 metri quadri e con una postazione gestita dall’Unione Regionale Cuochi Lucani per degustazioni e cooking show, coordinati dalla struttura di Agromarketing della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Nell’evento di riferimento per il settore B2B della GDO, Ho.Re.Ca e Food Service, le aziende lucane avranno la possibilità di incontrare buyer della grande distribuzione italiana e internazionale, a oggi più di 1.000 già registrati provenienti da mercati come Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Medio Oriente.

Tra le novità più rilevanti di questa edizione, lo snack alle patate proteico prodotto dall’azienda DA.MO, Industria Alimentare di Matera, selezionato dalla giuria tecnica di Cibus coordinata da Food Editore, per la presenza gratuita nello spazio Cibus Innovation Corner, Padiglione 7 stand D137, proposta tra le principali tendenze dell’alimentare italiano dei prossimi anni.

Oltre all’esposizione giornaliera e agli incontri allo stand con cookingshow e degustazioni, in programma, martedì 7 maggio 2024, dalle 14.00 alle 14.45, “Cibus Destination on Site” tour esclusivo per buyer internazionali presso i desk della collettiva lucana, per conoscere più da vicino i prodotti proposti.

Tra le aziende presenti: DA.MO Industria Alimentare di Matera; M&C Fabbrica Alimentare Srl di Tito (Pz); Società Cooperativa Agricola La Generale di Genzano di Lucania (Pz); La Nuova Aurora di Potenza; Cirigliano Vito e Figli di Moliterno (Pz); Tenuta i Gelsi di Rionero in Vulture (Pz); Sempre Freddo di Avigliano (Pz); Calciano di Tricarico (MT); Frantoiani del Vulture di Venosa (Pz); Montanaro Savino di Palazzo San Gervasio (PZ); Salumi Don Francesco di Stigliano (Mt); Vitis in Vulture di Lavello (Pz) Bontà Lucane di Matera.