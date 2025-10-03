La Russa: "Sciopero? Non ne comprendo la ragione, normalmente lo si fa per i lavoratori"

"Lo sciopero normalmente si fa per aiutare i lavoratori o per protestare contro il proprio governo. Tirandolo al massimo dell'estensione, capisco che abbiano voluto fare anche questo che personalmente non comprendo".

Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano, in riferimento allo sciopero generale di oggi per Gaza e la Flotilla.

Replicando a chi gli ha chiesto se non condivide la linea dura di Matteo Salvini, ha detto: "No, lì è un problema della liceità dello sciopero, non della manifestazione. Capire se secondo i criteri necessari per indire uno sciopero hanno rispettato le regole tocca ad altri.

Il problema è se dovevano avvisare dieci giorni prima, quindi non se autorizzabile o no. E questo è un problema che non riguarda me, deve giustamente riguardare chi è preposto a esaminare la questione".