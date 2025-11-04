Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:55
Scuola, Valditara: "Servono più docenti, non la riduzione delle classi"
a soli € 3,00
Scuola, Valditara: "Servono più docenti, non la riduzione delle classi"

"L'aumento dell'organico serve per la personalizzazione della didattica, per i ragazzi che hanno ritardi e problematiche in alcune materie; questa è la strada da perseguire a mio avviso".

(Prima Pagina News)
Martedì 04 Novembre 2025
Roma - 04 nov 2025 (Prima Pagina News)

"L'aumento dell'organico serve per la personalizzazione della didattica, per i ragazzi che hanno ritardi e problematiche in alcune materie; questa è la strada da perseguire a mio avviso".

"Gli abbandoni scolastici crollano se andiamo a considerare le riflessioni e le proiezioni di Invalsi e scopriamo che nel 2025 la dispersione esplicita sarebbe scesa all'8,3% e anche quella implicita è diminuita rispetto al 2022, con differenze significative: nelle scuole coinvolte da Agenda Sud i risultati positivi in Puglia sono 3 volte rispetto a quelli delle scuole non coinvolte e 2 volte in Campania.

Dobbiamo continuare ad investire sul rapporto tra scuola e territorio, con una scuola sempre più aperta durante la giornata, capace di coinvolgere gli studenti, con un potenziamento dell'organico, non con la riduzione del numero degli studenti che si è rivelata una scelta che non dà risultati positivi.

L'aumento dell'organico serve per la personalizzazione della didattica, per i ragazzi che hanno ritardi e problematiche in alcune materie; questa è la strada da perseguire a mio avviso".

E' quanto ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al Forum Welfare Italia organizzato da The European House Ambrosetti


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

docenti
PPN
Prima Pagina News
scuola
www.laltritaliaambiente.it

