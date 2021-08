La7, da domani torna Marco Piccaluga, Coffee Break, “L’amico speciale a cui confideresti ogni tuo segreto”

Torna da domani su La7 “Coffee Break” il programma televisivo di successo condotto in studio dal giornalista Marco Piccaluga in onda tutti i giorni dalle 9:45 alle 10:55 e interamente dedicato all’attualità del momento e del Paese.

Per tutto il mese. Ogni mattina un giornalista di gran classe che vi racconterà alla sua maniera la vita del Paese.

(Prima Pagina News) | Domenica 01 Agosto 2021 Condividi questo articolo

(Prima Pagina News)

Domenica 01 Agosto 2021

Roma - 01 ago 2021 (Prima Pagina News) Torna da domani su La7 “Coffee Break” il programma televisivo di successo condotto in studio dal giornalista Marco Piccaluga in onda tutti i giorni dalle 9:45 alle 10:55 e interamente dedicato all’attualità del momento e del Paese.

Per tutto il mese. Ogni mattina un giornalista di gran classe che vi racconterà alla sua maniera la vita del Paese.

Riprende domani dunque Coffe Break, il programma di successo de La7 storicamente curato e condotto da Andrea Pancani. Da domani torna in conduzione il bravissimo Marco Piccaluga. Buon lavoro Marco, e soprattutto in bocca al lupo! Marco Piccaluga è un altro ex volto noto del glorioso Sky tg24 diretto da Emilio Carelli, ed è uno dei giornalisti oggi più innovativi sul mercato italiano, titolare del famoso “Progetto Pic”, che ha fatto molto discutere gli analisti di mezzo mondo: “Utilizzando una blockchain oggi siamo in grado, se penso soprattutto ai deepfake, - dice Marco Piccaluga- di fissare nel tempo i parametri in maniera immutabile, garantendo al lettore l’integrità del contenuto e attribuendogli un autore certo”. Il programma si occupa di politica, di economia, di lavoro, di medicina, di consumi, attraverso inchieste, interviste, collegamenti e dibattito in diretta con ospiti in studio. La sigla del programma è la colonna sonora di WALL•E di Thomas Newman tratta dall'omonimo film. Il logo e la sigla sono stati realizzati da Alberto Traverso. Questi primi giorni di luglio 2021, inoltre, hanno visto la conduzione di Andrea Pancani superare spesso il 3,6%. Per quanto riguarda il profilo sociologico, vediamo che lo share maschile (4,8%) supera quello femminile (2,6%), gli over 65 sono i più presenti davanti al video (5,6% di share) e il target laureati (5,3% di share) si impone per distacco rispetto agli altri titoli di studio. A livello territoriale lieve prevalenza al Nord, con Valle d’Aosta (14,9% di share) e Friuli Venezia Giulia (10,8%) al top, chiudono Calabria (1,4%) e Molise (0,5%).

Coffee Break

la7

Marco Piccaluga

PPN

Prima Pagina News

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News