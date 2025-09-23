Hai dimenticato la password? Clicca qui
Lagonegro (Pz): al via gara per nuovo Polo Salute
Nuova palazzina, centrale tecnologica e adeguamento reparti. Latronico: “Ospedale moderno ed efficiente”.

(Prima Pagina News)
Martedì 23 Settembre 2025
Nuova palazzina, centrale tecnologica e adeguamento reparti. Latronico: “Ospedale moderno ed efficiente”.

Con la delibera n. 782/2025 firmata dal Commissario Straordinario dell’ASP Basilicata Massimo De Fino è stato approvato l’avvio della gara d’appalto per la realizzazione del primo intervento – primo lotto del Polo Unico della Salute di Lagonegro, progetto riapprovato lo scorso giugno.

La procedura è affidata alla SUA-RB e l’importo dei lavori a base di appalto è di 14 milioni di euro (fondi FSC e risorse regionali). È prevista la costruzione di una nuova palazzina, della centrale degli impianti tecnologici e l’adeguamento dei reparti esistenti.

“La Regione Basilicata conferma, con azioni concrete e coerenti rispetto agli impegni assunti con cittadini e amministratori locali la massima attenzione nei confronti dell’ospedale di Lagonegro, presidio sanitario strategico per l’intera area sud lucana e punto di riferimento interregionale tra Basilicata, Campania e Calabria.

La direzione intrapresa è quella giusta: un ospedale moderno, efficiente e pienamente rispondente ai bisogni di cura e assistenza. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare i territori e dare certezze alle comunità”, dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr Cosimo Latronico.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Lagonegro
Polo della Salute
PPN
Prima Pagina News
