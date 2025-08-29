Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 14:51
Lanuvio (Rm): a Villa Sforza "Civita Talent" e "Rap per una notte", con aperitivo solidale per Giorgio Ferranti

Doppio appuntamento domenica 7 settembre, a partire dalle ore 18:00.

(Prima Pagina News)
Venerdì 29 Agosto 2025
Roma - 29 ago 2025 (Prima Pagina News)

Doppio appuntamento domenica 7 settembre, a partire dalle ore 18:00.

L’Amministrazione comunale di Lanuvio, in collaborazione con Innova APS, Castelli Cult, e con il contributo della Regione Lazio, propone per domenica 7 settembre un doppio appuntamento che sarà ospitato presso Villa Sforza, dimora storica della Regione.

A partire dalle ore 18.00 si comincerà con “Un aperitivo per Giorgio”, iniziativa solidale per sostenere le cure di Giorgio Ferranti, giovane lanuvino affetto da Lefora. Sarà possibile contribuire alla raccolta fondi in un clima di condivisione e vicinanza.

Alle ore 19.00 spazio ai giovani con il Talent show “Civita Talent”, che vedrà esibirsi sul palco i giovani talenti del territorio con performance artistiche e musica dal vivo, e a seguire il gran finale con “Rap per una notte”, dedicato ai nuovi protagonisti della scena urban. La serata sarà accompagnata da DJ set, food & drink.

"Ringrazio i nostri ragazzi per aver contribuito con entusiasmo alla realizzazione di tanti appuntamenti estivi e per aver voluto concludere con questa serata speciale dedicata ai loro coetanei e, soprattutto, a Giorgio. Un ringraziamento doveroso va anche a tutte le cantine di Lanuvio che hanno aderito con entusiasmo, partecipando con i loro vini alla serata", dichiara il Vicesindaco di Lanuvio, Valeria Viglietti.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Contatti

Note legali

