Lanuvio (Rm): l'Assessore della Regione Lazio Alessandri ricevuto dal Sindaco Galieti in Comune

E' stato invitato in Municipio per un saluto istituzionale.

Il Sindaco Luigi Galieti , venuto a conoscenza del fatto che l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri era a Lanuvio per una visita ai cittadini del quartiere Malcavallo lo ha invitato per un saluto istituzionale in Municipio.