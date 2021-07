Lazio, Anas: al via manutenzione galleria "Prima Porta" lungo SS3 Flaminia

Interdetto il transito in direzione Riano - Morlupo in orario notturno 22.00-6.00.

Al via da lunedì 2 agosto i lavori di manutenzione programmata della galleria “Prima Porta” lungo la strada statale 3 “Flaminia” a Roma.Le lavorazioni, che verranno eseguite in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00, interesseranno la direzione Riano – Morlupo e prevedono il ripristino corticale, l’impermeabilizzazione dei giunti, la pulizia e la totale ritinteggiatura della galleria.Da lunedì il traffico in direzione Riano - Morlupo verrà deviato sulla galleria in direzione Cimitero Prima Porta, proseguirà sulla viabilità locale per poi reimmettersi sulla via Flaminia al km 15,200.I lavori saranno ultimati entro il prossimo 30 settembre.