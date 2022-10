Lazio, Cangemi - Cartaginese (Lega): “Inizia nostro percorso verso regionali, archiviamo pagina Pd”

“Inizia il nostro percorso verso le prossime elezioni regionali, l'opportunità di andare oltre 10 anni di disastri targati Pd, di decisioni non prese, emergenze non risolte, parole dette e fatti non compiuti.Oggi abbiamo riunito amministratori, sindaci, consiglieri del comune e dei municipi di Roma, esponenti della società civile alla presenza del senatore Claudio Durigon, di Mario Baccini e di Gianni Sammarco, per rilanciare la nostra candidatura al consiglio regionale del Lazio con la Lega e con Matteo Salvini.Abbiamo la possibilità finalmente di porre un argine alla deriva in cui la sinistra ha fatto piombare la nostra regione, e invertire la rotta. Ripartiamo da questi veri e propri stati generali con l’idea di restituire al Lazio un futuro di crescita e buon governo.Ora è importante trovare in tempi brevi una candidatura autorevole, di alto profilo, con cui archiviare definitivamente la pagina amministrativa di Zingaretti”.Lo dichiarano il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi, e la consigliere della Lega, Laura Cartaginese.