Lazio, Durigon (Lega): "Ripartire subito, possiamo dare nuovo futuro a Regione"

"E' importante ripartire subito, per puntare a vincere le elezioni e dare un futuro nuovo alla regione Lazio. Due mandati di Zingaretti hanno impresso una direzione drammatica al territorio, che non porta da nessuna parte: lo vediamo sulle infrastrutture, sui rifiuti, sulla sanità, sulle tasse drammaticamente alte.Oggi abbiamo l'opportunità di riportare la nostra regione in un terreno positivo, dando risposte reali e tangibili alle esigenze dei tanti amministratori oggi presenti, pianificando uno sviluppo che non c'è mai stato.Sono certo che a breve verrà indicato il nome di un candidato presidente all'altezza del ruolo, competente e credibile: la formazione del nuovo governo ha certamente dilatato questa fase, ma abbiamo tempo per identificare il profilo migliore. Perchè è quella la chiave per amministrare bene: profili affidabili e politica competente, come quella che la Lega da sempre porta avanti a tutti i livelli, grazie a esponenti di alto profilo come Cangemi e Cartaginese".Lo dichiara il coordinatore della Lega nel Lazio, Claudio Durigon, intervenendo all'incontro promosso dai consiglieri regionali del partito Giuseppe Cangemi e Laura Cartaginese.