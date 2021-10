Lazio, Mattia: “Bene approvazione legge su invecchiamento attivo”

La dichiarazione della consigliera regionale.

“Bene l’approvazione della proposta di legge sull’invecchiamento attivo, un testo completo e trasversale che rappresenta un tassello fondamentale per investire sull’unità sociale con uno sguardo attento alla solidarietà intergenerazionale. Dopo la pandemia ripartiamo e ricostruiamo con una nuova alleanza che parta dalle comunità e dai territori non lasciando indietro nessuno.Lo facciamo proponendo azioni e politiche socio assistenziali e sanitarie, ma anche culturali, turistiche e di formazione affinché nessuno si senta escluso”, dichiara Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio.“Soddisfatta anche dell’approvazione degli emendamenti che mi vedono prima firmataria per inserire un approccio di genere alla programmazione degli interventi previsti dal testo che già include un focus importante su disabilità e fragilità sociali, ma anche azioni specifiche per ridurre il digital divide, per promuovere la sicurezza stradale e domestica, la promozione di attività culturali e il contrasto all’isolamento. Molto importante anche il ruolo centrale assegnato agli enti locali, il terzo settore e in particolare ai centri sociali anziani che devono tornare a rappresentare spazi di socialità, cultura, stimolo culturale.Un’ottima legge – conclude Mattia - condivisa e trasversale che potrà rappresentare davvero un asse di sviluppo sui territori mettendo al centro la dignità di tutte le cittadine e dei cittadini tenendo conto del tema – d’interesse internazionale – della sempre maggiore aspettativa di vita e del calo del ricambio generazionale.Una legge per tutelare gli anziani come risorsa civile della nostra società e valorizzi la terza età come una fase di nuove opportunità”.