Lazio, violenza, Mattia (Pd): bene implementazione protocollo Regione-Tribunale Tivoli

“Molto bene il progetto ‘L’evoluzione dello spazio ascoltato e accoglienza vittime di Tivoli: percorsi di formazione integrata’ , avviato il 7 gennaio del 2022 nei Comuni di competenza territoriale della Procura di Tivoli e nei distretti sanitari della ASL Roma 5, e finanziato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. L’iniziativa si svolgerà in un anno e mezzo e rappresenta una buona pratica di dialogo, supporto e rete interistituzionali.Andiamo avanti su questa scia per rafforzare sempre più la rete di sostegno e prevenzione presente sui territori che passa necessariamente per la formazione di tutti gli operatori coinvolti, il rafforzamento del dialogo tra gli enti coinvolti e il potenziamento dei presidi territoriali.Il Protocollo tra Regione Lazio e Tribunale di Tivoli per la realizzazione di procedure condivise di comunicazione di informazioni desumibili da flussi informativi sanitari relative a vittime vulnerabili e di violenza di genere, viene implementato sui territori e continua il nostro impegno al fianco delle donne, fatto di azioni concrete per prevenire, contrastare e tutelare le vittime da ogni forma di violenza”.Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio della Regione Lazio.