Lazzàro (Confagricoltura): "Export agroalimentare pugliese in aumento del 15,7%, tradizione e qualità fanno differenza"

"L’export agroalimentare è in aumento del 15,7%, segno che la qualità e la tradizione dei nostri prodotti continuano a fare la differenza", ha detto il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, ospite negli studi Rai di Saxa Rubra per il programma di Rai Italia "Casa Italia", nella rubrica Made in Italy condotta da Giampiero Marrazzo.

“Olio, vino, frutta, pasta, formaggi: non sono solo eccellenze, ma veri ambasciatori della nostra terra nel mondo. E il legame con il turismo è sempre più forte, perché chi sceglie la Puglia vuole vivere un’esperienza autentica di sapori e tradizioni”, ha proseguito Lazzàro. Si è parlato anche della grande trasformazione dell’agricoltura pugliese che sa innovare, con la crescita della frutticoltura, un comparto sempre più strategico per garantire redditività e stabilità agli agricoltori.

“L’agricoltura pugliese non è solo produzione: è identità, cultura e ospitalità rurale, con i suoi paesaggi con i suoi trulli – ha concluso Lazzàro - il lavoro per valorizzare questa terra continua ogni giorno”.