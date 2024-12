Lega, Gov. Fontana: "Romeo contribuirà a tenere alte le necessità della Lombardia"

“Mi aspetto che Romeo faccia un ottimo lavoro. Sono convinto che farà un ottimo lavoro come ha fatto in tutte le diverse istituzioni che ha ricoperto e in tutte le attività che ha svolto in questi anni. Sono convinto che quindi contribuirà sicuramente a tenere alto quelle che sono le necessità della Lombardia”.

Così il Governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dello scambio di auguri natalizi con la stampa, ha replicato ad una domanda su cosa si aspetti dalla segreteria regionale della Lega lombarda guidata da Massimiliano Romeo.