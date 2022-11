Lega, Leopardi: Grazie all’On. Durigon per avermi nominato membro della segreteria regionale

Desidero ringraziare pubblicamente l’On. Claudio Durigon, neo sottosegretario al Lavoro e coordinatore regionale della Lega, per la nomina a membro della segreteria regionale del Lazio.Lo ringrazio per la fiducia che ha riposto nella mia persona e nel mio operato. Sono pronto a collaborare per un progetto che veda di nuovo protagonista la Regione Lazio attraverso un lavoro che metta al centro i bisogni e le aspettative delle famiglie e delle imprese del nostro territorio. Così, in una nota, Giorgio Leopardi, vice sindaco del Comune di Ariccia.