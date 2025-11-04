Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:21
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Vibo Marina, nasce in Calabria la “Fanfara del Porto e del Mare”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Vibo Marina, nasce in Calabria la “Fanfara del Porto e del Mare”

Un’iniziativa singolare resa possibile grazie al contributo della Regione Calabria. La Pro Loco invita i cittadini di ogni età amanti della musica d’insieme a far parte della Fanfara appena nata.

di Pino Nano
Martedì 04 Novembre 2025
Vibo Valentia - 04 nov 2025 (Prima Pagina News)

Un’iniziativa singolare resa possibile grazie al contributo della Regione Calabria. La Pro Loco invita i cittadini di ogni età amanti della musica d’insieme a far parte della Fanfara appena nata.

Suscita sempre più interesse ed entusiasmo il progetto della “Fanfara del Porto e del Mare” di Vibo Marina, un’iniziativa culturale davvero molto singolare, a forte carattere marinaro, che ha preso avvio da pochi mesi in seno alla Pro Loco della città capoluogo di provincia, grazie ad un contributo del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Mobilità. della Regione Calabria

“Si tratta -dice il Presidente della Pro Loco il medico chirurgo Enzo De Maria- di una iniziativa culturale e educativa alquanto impegnativa, i cui effetti sono proiettati a durare nel futuro. Un progetto che guarda all’identità locale, alla formazione ed inclusione attraverso la musica, vettore per rafforzare il senso di Comunità e l’accoglienza, promuovere i beni ambientali e culturali, e dare attenzione ad un territorio marittimo-portuale-industriale-turistico tra i più importanti e belli della Calabria. Il nostro- aggiunge Enzo De Maria- purtroppo sempre più spesso è un territorio trascurato, come se fossimo una periferia o peggio ancora un posto di frontiera, carente di servizi ed opere pubbliche, inaccettabile come condizione, ma nasce anche con questo spirito questo nostro progetto, che vuole rilanciare e rivalutare la nostra realtà locale”.

Dopo l’avvio delle prove teoriche, con l’arrivo degli strumenti musicali, essenzialmente della famiglia degli ottoni ed a percussioni, sono in corso ora le lezioni musicali pratiche gratuite presso la sede della stessa Pro Loco, nell’area portuale di Vibo. Ma anche le stesse prove sul campo della Fanfara con marce brillanti di ogni genere, “grazie -sottolinea il Presidente della Pro Loco- al generoso impegno del maestro prof. Andrea Mamone, straordinario musicista, oltre che vice presidente della Pro Loco, e aiutato dai Volontari del Servizio civile”. 

L’entusiasmo di Enzo De Maria si coglie a piene mani. “Sono state accolte con grande simpatia e partecipazione popolare le prime esibizioni pubbliche della Fanfara, avvenute in occasione di eventi  importanti per  la cittadina, come nel corso della XII  edizione del prestigioso Premio Porto Santa Venere tenutosi nell’Aula Magna della Scuola Vespucci-Murmura di Vibo Marina, postazione civica d’eccellenza; ma ancora, la musica della giovane Fanfara del Porto è risuonata all’interno della bellissima Loggia dell’Antica Tonnara di Bivona per accogliere i ragazzi spagnoli dell’Erasmus , ma anche per promuovere in Europa un luogo identitario straordinario ricco di storia  e di vita legata al mare”. 

Da qui l’invito ufficiale: “La Pro Loco invita tutti i cittadini che lo desiderino, ospiti del territorio, giovani ed adulti di ogni età, civili e militari in servizio o in congedo, e quanti altri amanti di strumenti musicali e appassionati della musica d’insieme, a far parte della formazione musicale “Fanfara del Porto e del Mare”. 

Un progetto non comune, pieno di contenuti importanti, che guarda al nostro mare, che coinvolge ed entusiasma.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

fanfara
Pino Nano
PPN
Prima Pagina News
Vibo Marina
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it