Libri: è uscito "Live Aid: Il Suono di Un'Era" di Gabriele Medeot

È disponibile in libreria e negli store digitali "Live Aid: Il suono di un’era. Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore" (Tsunami Edizioni), il nuovo libro di Gabriele Medeot, storyteller in ambito musicale e musicista professionista da oltre 30 anni.

Il libro è uscito in occasione del 40° anniversario del Live Aid del 13 luglio 1985, organizzato da Bob Geldof e Midge Ure: oltre 16 ore ininterrotte di musica, 1 palco a Londra e 1 a Philadelphia, 16 satelliti per una trasmissione globale con oltre il 90% per cento delle televisioni di tutto il mondo collegato nel corso dell’evento, oltre 70 artisti per un cast stellare tra Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna, U2 e tanti altri.

Il volume, con la prefazione di Franco Zanetti, ripercorre l’evento musicale del secolo restituendone tutta la potenza storica, culturale ed emotiva e intrecciando cronaca, aneddoti e analisi per un viaggio appassionato e documentato dentro il cuore pulsante degli anni ’80.

A pochi giorni dall’uscita, il libro è entrato al #1 della classifica Bestseller in “Musica rock” di Amazon.

Il 16 luglio Gabriele Medeot dialogherà con Soulful Jules in occasione del 34° Pordenone Blues & Co Festival di Pordenone (ore 19.00, ingresso libero) proprio in apertura del concerto dei The Boomtown Rats con Bob Geldof.

L’autore sta presentando in tutta Italia il libro intervallando il racconto degli aneddoti che rendono unico questo libro all’esecuzione al piano di alcune cover dei brani del Live Aid, insieme a Laura Panetta alla voce.

Questi i prossimi appuntamenti:

11 luglio al Conventino Caffè Letterario di Firenze– ore 18.00

17 luglio alla Libreria Italypost di Padova – 18.30

18 luglio alla Libreria Caffè San Marco di Trieste – 18.30

29 luglio in Piazza Sestriere a Palmanova (Udine) – 18.30