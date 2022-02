Liliana Resinovich: prorogato termine per deposito esami tossicologici

E' stato prorogato di 30 giorni il termine per depositare sia gli esami tossicologici sia gli esami sui reperti rinvenuti accanto al cadavere di Liliana Resinovich, l'ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia scomparsa dalla sua casa di Trieste il 14 dicembre scorso e trovata morta il 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale Psichiatrico cittadino.A darne conferma è la Procura, che sta indagando sulla morte della donna nel massimo riserbo. Le indagini sono coordinate dalla pm Maddalena Chergia.A chiedere la proroga sono stati gli esperti incaricati dalla stessa Procura di effettuare i dovuti accertamenti. Gli esami tossicologici erano stati disposti in occasione dell'esame autoptico, avvenuto l'11 gennaio, e avrebbero inizialmente dovuto tenersi in questi giorni.