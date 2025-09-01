Lucilla Nori è Miss Universe Italy 2025

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:31
(Prima Pagina News)
Lunedì 01 Settembre 2025
Barletta-Andria-Trani - 01 set 2025 (Prima Pagina News)

La modella laziale rappresenterà l'Italia a Miss Universo nella finale internazionale che si terrà in Thailandia.

Lucilla Nori è la nuova Miss Universe Italy 2025. La ventiseienne modella laziale èriginaria di Anzio (RM), dopo il diploma presso il Liceo Scientifico ha proseguito la sua formazione studiando “scienze della moda e del costume” a La Sapienza e poi management e gestione d’impresa.

“Oltre alla passione per la moda, che adoro – racconta raggiante subito dopo la vittoria a Miss Universe 2025 - sono anche una sportiva, pratico nuoto da tanti anni ed adoro il mare. Un aspetto a cui tengo particolarmente poi – conclude la modella - è aver fondato ‘Arte del Portamento by Lucilla’ praticamete aiuto le donne a camminare con grazia, portare con eleganza e sentirsi sicure, dal quotidiano al giorno del sì".

L'Italia ha quindi la sua nuova Miss Universe 2025, che succede alla bellissima Glelany Cavalcate , ed avrà l'onere e l'onore di rappresentare il Paese a uno dei concorsi più prestigiosi, di livello internazionale. È infatti stata eletta Miss Universe Italy 2025, titolo che ha ereditato dalla precedente vincitrice Glelany Cavalcante, che ha ceduto la corona a Lucilla Nori.

Nella top three finale, dunque sul podio, anche Catalina Jacob e Andrea Zanettin.

Lo show Finale di Miss Universe Italia 2025

Successo di pubblico e critica per la serata finale svoltasi domenica 31 agosto a Villa Cafiero, dimora ottocentesca di San Ferdinando di Puglia (Bat). Bella conduzione di Samuel Peron, volto noto della televisione italiana, amato dal grande pubblico come ballerino del programma Ballando con le Stelle su Rai 1, artista poliedrico capace di spaziare tra danza, recitazione e conduzione. Belle e brave tutte le ospiti speciali della serata da Silvia Mezzanotte, straordinaria interprete che ha incantto il pubblico con la sua voce meravigliosa, il soprano internazionale Carly Paoli, che ha calcato i palchi più importanti al mondo.

Da evidenziare la presenza nella commissione giudicatrice saranno presenti le modelle ed influencer Virginia Stablum, già Miss Universe Italy 2022, Alba Vejseli, conosciuta in Italia per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8, Viviana Vizzini, modella, influencer e showgirl, già Miss Universe Italy 2020, lo stilista ufficiale di Miss Universe Italy Erasmo Fiorentino e Pablo Art director di Gil Cagnè.

Dopo la proclamazione di Lucilla Nori, bellissimo spettacolo pirotecnico e party in onore della neoletta Miss Universe Italy 2025 offerto da Villa Cafiero.


Contatti

Note legali

