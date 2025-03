Maiori (Sa): Cinquanta Con Vista, il cocktail bar dell'estate amalfitana sul rooftop dell'Hotel Club Due Torri

Un incontro tra eccellenze che porta nella cornice unica dell’Hotel Club Due Torri la raffinata evoluzione della filosofia di un bar all’italiana autentico e contemporaneo, è quello tra il team di Cinquanta Spirito Italiano e le sorelle Anna e Nadia Citarella che, stagione dopo stagione, hanno creato questo gioiello di ospitalità incastonato nei Monti Lattari.

Tra gli investimenti che hanno scandito il costante rinnovo della struttura vi è quello che nel 2016 ha cambiato il volto del rooftop all’ottavo piano dell’Hotel Club Due Torri. Sospeso tra il cielo e il mare, con una vista senza pari sul golfo, una piscina a sfioro, unica a Maiori, e il bistrot “Donna Emilia” con la sua proposta gastronomica territoriale e identitaria, il rooftop diviene il palcoscenico di un’estate tutta da vivere.

Negli ultimi anni, il team di Cinquanta ha girato il mondo, lasciando il segno nei migliori cocktail bar internazionali: dal Dante di New York all’Odori di Atene, dal Viajante di Londra allo Stella Bar di Bangkok, fino al Qura di Hong Kong. Un percorso che li ha portati a ottenere prestigiosi riconoscimenti: nel 2024, sono tra i 10 migliori bar team d’Europa per gli “Spirited Awards” di Tales of the Cocktails a New Orleans; nel 2023, sono stati premiati come “Miglior Bar Team dell’Anno” in Italia da Bargiornale e quest’anno si sono classificati al 92° posto nella classifica “Top 500” dei migliori cocktail bar del mondo.

Un curriculum di tutto rispetto per un concept voluto da Alfonso Califano e Natale Palmieri, founders di Cinquanta Spirito Italiano, che hanno scelto Pagani come sede. La scelta è stata motivata dal forte legame con la propria terra, che gli permette di lavorare a stretto contatto con agricoltori e produttori locali, credendo fermamente che solo attraverso una filiera corta e sostenibile sia possibile rispettare e valorizzare il territorio. Una filosofia che si ritrova anche nella cucina dell’executive chef Alfonso Crisci, che nel suo percorso gastronomico celebra l’eccellenza delle materie prime campane e costituisce un fil rouge tra cocktail e cucina, all'insegna della qualità e dell’autenticità.



A guidare la proposta beverage del Cinquanta con Vista è Emanuele Primavera, premiato nel 2023 come “Best Bartender Under 35” ai “Food & Wine Awards” e supervisor di Cinquanta Spirito Italiano.

Il concept alla base è chiaro: un cocktail bar che torna ad essere punto di aggregazione, con l’aperitivo come rito centrale e una drink-list che reinterpreta i classici con ingredienti della tradizione italiana nella elegante e sofisticata cornice dell’Hotel Club Due Torri.

Per questo la drink list prevede due sezioni: I grandi classici dei bar d’hotel, reinterpretati con lo stile unico di Cinquanta, come il Cocktail Martini e il Red Snapper e Taste of Italian Summer, una selezione ispirata ai profumi e ai sapori dell’estate italiana, con ingredienti come pesca, caffè, anguria e bergamotto.

Tra le proposte più intriganti, il Negroni Nazionale con le note di caffè dell’Amaro Nazionale e il Savoia Orancio e il Bergamot Margarita, che reinterpreta il celebre drink con Tequila Italicus, Rosolio di bergamotto ed erbe mediterranee. Un’atmosfera esclusiva, dunque, accesa ogni venerdì da musica dal vivo e la domenica, da giugno a fine agosto, da dj set a partire dal tramonto.

Tra musica, buon cibo e panorami spettacolari questo angolo di paradiso sul rooftop dell’Hotel Club Due Torri di Maiori, diviene il nuovo place to be dell’estate 2025 per gli amanti della miscelazione di qualità, con una vista che toglie il fiato e un’anima tutta italiana.