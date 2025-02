Maltempo: forte grandinata a Milano, strade e piazze imbiancate

Una forte grandinata ha interessato, questo pomeriggio, la zona Nord di Milano: strade, piazze e marciapiedi sono stati imbiancati, proprio come dopo una nevicata. La forte precipitazione è arrivata dopo una mattinata caratterizzata da cielo sereno, con scrosci accompagnati da lampi e tuoni.

Come annunciato dalla Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia, che aveva previsto l'allerta gialla per Milano dalle 6 di stamani e per tutta la giornata, la grandinata è stata accompagnata anche da un forte vento.

Non si sono resi necessari interventi da parte dei Vigili del Fuoco, ma è stato registrato un aggravamento dei problemi per la viabilità, già critici per lo sciopero dei mezzi dell'Atm.

Anche il Centro Italia è stato colpito dal maltempo: il temporale che ieri sera ha colpito l'Isola d'Elba, causando esondazioni e allagamenti, si è allargato anche al resto della Toscana, specialmente sulla Maremma grossetana. Anche nelle Province di Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze ci sono state forti piogge, mentre a Roma la Polizia Locale ha effettuato molti interventi per i danni e i disagi causati dal temporale. In Via Ardeatina, un grande albero è caduto e ha occupato parte della carreggiata.

La Panoramica dell'Argentario è stata danneggiata da alcune frane, mentre la strada pedemontana Lago San Floriano, vicino a Capalbio, è stata allagata. Molte strade sono state chiuse in nottata per frane e allagamenti. A Manciano (Grosseto) diversi piccolo corsi d'acqua sono esondati, dopo che in mezz'ora sono caduti quasi 40 millimetri di pioggia: diverse strade allagate.

A Orbetello, una donna è stata salvata dopo che era rimasta bloccata all'interno della sua auto. Ancora ad Orbetello, nella frazione di Albinia, si è allagata un'area agricola di quasi 400 ettari. In 24 ore, in zona sono caduti oltre 210 millimetri di pioggia, di cui 133 nella notte.

A seguito delle forti piogge che hanno colpito l'Isola d'Elba, circa 80 persone sono state fatte evacuare da case e automobili rimaste in panne. Sono stati riscontrati allagamenti in molti locali interrati e al piano terra, dove si è reso necessario l'intervento dei soccorsi per il prosciugamento, con sommozzatori e soccorritori arrivati da Livorno. A Portoferraio, diverse persone bloccate nelle loro abitazioni sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. Evacuata anche una scuola.

Problemi per maltempo anche nel Lazio: a Roma, la Polizia Locale è intervenuta 50 volte per danni e allagamenti. In Via Ardeatina, un grosso albero è caduto e ha occupato una parte della semicarreggiata in direzione del centro, causando il blocco del traffico. Traffico in tilt anche lungo la Via Appia, dove i Vigili del Fuoco hanno dovuto bloccare la circolazione per un sottopasso allagato.

A Tarquinia (Viterbo), in località Monte Riccio, il fiume Mignone è straripato: i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre per prestare soccorso ad alcune famiglie rimaste bloccate nelle loro abitazioni. Da Viterbo sta arrivando un gommone con i soccorritori fluviali alluvionali.