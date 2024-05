Maltempo: grandinate in Veneto e a Torino, segnalati allagamenti nel Bergamasco

Non si ferma l'ondata di maltempo che da diversi giorni sta imperversando su tutto il Nord Italia: intense grandinate stanno cadendo su Torino e sul Veneto, causando moltissimi disagi. Problemi anche nella Bergamasca, dove si segnalano allagamenti.

In Veneto, la grandine ha "imbiancato" il paesaggio di Conegliano, in provincia di Treviso, causando disagi alla circolazione. In zona sono caduti 40 millimetri di pioggia, che hanno causato molti allagamenti. Stando all'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile del Veneto, nel corso delle ultime ore c'è stato un aumento progressivo dell'instabilità, con rovesci e temporali sempre più diffusi in tutta la Regione, con picchi di pioggia di 20-30 mm sulle Prealpi e sulla Pedemontana (Monte Summano, Solagna, Valdobbiadene, Caprino Veronese, Villafranca), mentre al centro del padovano e del veneziano (Teolo, Padova, Mira e Campagna Lupia) i valori si aggirano sui 10-15 mm. Previste precipitazioni diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio temporalesco, di forte intensità a livello locale.

Anche le zone Sud e Sud Est della Città Metropolitana di Torino sono colpite da fortissime grandinate. Secondo quanto fa sapere Coldiretti Torino, diversi agricoltori hanno segnalato danni allertando gli Uffici Coldiretti di Zona a Chieri (To) e Carmagnola (To). Tra le colture più danneggiate ci sono il grano (che in questi giorni è in fioritura, così come gli altri cereali vernini) e il mais (che fatica a crescere, dati lo sbalzo delle temperature e gli allagamenti nei campi). Danneggiati anche le ciliegie, ormai mature, gli zucchini in pieno campo, ma soprattutto gli asparagi, la cui stagione di raccolto è ancora in pieno svolgimento. Segnalati anche tunnel di serre scoperchiati. Le aziende agricole adibite allo sgombero della neve sono state allertate per sgomberare 30 cm di grandine per strada.

Danni anche nella Bergamasca, dove la pioggia ha causato allagamenti e fatto cadere alberi. I Vigili del Fuoco di Bergamo hanno effettuato 40 interventi di soccorso in tutta la Provincia.