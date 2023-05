Maltempo, Salvini: "Grazie alle persone impegnate nei soccorsi, ai sindaci e agli amministratori"

"Proseguono le operazioni di salvataggio della Guardia costiera in provincia di Ravenna, qui in azione con l’elicottero per portare al sicuro due persone, di cui una con problemi respiratori.Il nostro ringraziamento va a loro, ai volontari e a donne e uomini della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine impegnati ininterrottamente nei soccorsi in Emilia-Romagna e nelle Marche, così come tutti i sindaci e gli amministratori del territorio a supporto dei loro cittadini, giorno e notte".Così il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, divulgando in un post su Facebook un video dei soccorsi operati dalla Guardia Costiera nelle zone colpite dal maltempo.