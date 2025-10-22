Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:13
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Manovra: la Ragioneria di Stato ha bollinato il testo, aumentano gli articoli, modifiche alla cedolare per gli affitti brevi
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Manovra: la Ragioneria di Stato ha bollinato il testo, aumentano gli articoli, modifiche alla cedolare per gli affitti brevi

Finanziamenti ridotti al fondo per il cinema e l'audiovisivo.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Roma - 22 ott 2025 (Prima Pagina News)

Finanziamenti ridotti al fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La Ragioneria di Stato ha bollinato il testo della manovra finanziaria per il 2026.

Ora, il provvedimento, che il Mef ha già inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, consta di 154 articoli, e contiene una modifica della norma sulla cedolare secca per gli affitti brevi: resterà al 21%, ma soltanto qualora “nell’anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Verranno ridotti i finanziamenti al fondo per il cinema e l'audiovisivo: per il prossimo anno, la dotazione sarà di 550 milioni, mentre nel 2027 scenderà a 500 milioni l'anno.

Nella manovra “viene rifinanziata la ‘Nuova Sabatini’ una misura a più alto interesse per gli investimenti delle Pmi, che per il 65 per cento hanno adottato la formula del leasing”, ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in collegamento con il Salone del Leasing, a Milano.

“La ‘Nuova Sabatini’ funziona sempre ed è una vera e propria idea concreta per il momento attuale”, ha proseguito. “Confermiamo il termine di imposta per gli investimenti in una Zes, estendendo l’incentivo anche alle Zls e al settore turistico. Queste misure potranno completarsi nel primo semestre del 2026 e dare ulteriore impulso al Pnrr”, ha aggiunto Giorgetti.

“Un contributo sotto forma di credito d’imposta viene riconosciuto alle imprese del settore primario, che tendenzialmente non possono ricorrere all’uso del ‘gran portamento’. Si tratta di un incentivo concreto per sostenere gli investimenti anche nel comparto agricolo, che rappresenta una parte strategica del nostro tessuto economico”, ha precisato.

“La nuova misura sulle spese in ammortamento combinerà in uno strumento automatico il perimetro delle agevolazioni transizione 4.0, ovvero beni strumentali materiali o immateriali tecnologicamente avanzati, e transizione 5.0, cioè investimenti in autoproduzione delle rinnovabili e in efficientamento energetico. Naturalmente la maggiorazione dei costi vale anche per i beni acquisiti tramite leasing. Per l’utilizzatore finale si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, aumentando la deducibilità fiscale delle rate”, ha concluso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

manovra
PPN
Prima Pagina News
Ragioneria di Stato
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.