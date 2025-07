Marche, Conte: "Non ci sono ragioni per chiedere a Ricci di fare un passo indietro"

"Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci". E' quanto ha dichiarato il Presidente del M5S, in conferenza stampa presso la sede romana del Movimento, in merito al caso di Matteo Ricci, indagato a Pesaro nell'ambito dell'inchiesta "Affidopoli".

"Chiedergli un passo indietro sarebbe un brutto precedente, sarebbe fare di tutta l'erba un fascio", ha evidenziato.

"In Toscana non imponiamo alcuna soluzione, è in corso una discussione dei gruppi, da parte mia non c'è stato un input per la soluzione, bisogna riflettere e capire se ci sono le condizioni. Questa giunta l'abbiamo contrastata, quindi di fronte allo stesso candidato, entrare in giunta è un sacrificio notevole, bisogna valutare e lo decideranno le condizioni", ha aggiunto Conte, in merito alla candidatura in Toscana del Governatore uscente, Eugenio Giani.

"Ho molto apprezzato le parole di Conte sulle Marche e concordo con lui nel rafforzare in Regione i presidi di legalità, di trasparenza e di controllo su affidamenti diretti, nomine e consulenze. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, ora riprendiamo la campagna elettorale e cambiamo le Marche insieme", ha commentato l'ex Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, attualmente europarlamentare del Pd.