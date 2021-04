Martina Sambucini, Miss Italia 2020 in viaggio in 12 porti italiani diventa anche testimonial di Talco

Martina, 19 anni, di Frascati, studentessa universitaria di psicologia del marketing, diventa dunque testimonial di Talco, un successo senza precedenti il suo. Ha vinto il titolo di Miss Italia in un momento particolare della storia del nostro Paese, in dicembre, in un pomeriggio lontano dallo splendore delle celebri serate televisive di un tempo, senza pubblico e senza forme di spettacolo, nel rispetto di un’Italia in difficoltà.La ragazza è diventata il simbolo del coraggio e della volontà di chi ha deciso, nonostante tutto, di non fermarsi. In poco tempo, con molta semplicità ma con convinzione, sostenuta dalla patron Patrizia Mirigliani, la Miss ‘eletta nell’anno della pandemia’ ha saputo conquistare la stima degli italiani ed è stata accolta con simpatia da tutti; un aspetto messo in risalto da stampa e televisione.Ora da domani, subito dopo Pasqua sarà alle prese con la sua nuova trasmissione TV “Port to Port” partita dalla Sicilia - Catania e Augusta - per proseguire nei prossimi giorni in Puglia, Campania, Lazio e Liguria. Un viaggio nei porti italiani in dodici puntate, alla scoperta di un mondo popolato di personaggi poco conosciuti ma ricchi di professionalità, competenza e umanità: ecco “Port to Port”, il programma con il quale Martina Sambucini, Miss Italia 2020, debutta sotto la geniale regia di uno dei più grandi registi che la RAI abbia avuto, il siciliano Giuseppe Sciacca.Da oggi Martina diventa anche testimonial di Talco, Talco e Miss Italia, dunque, insieme per celebrare la bellezza, da oltre 15 anni il brand di abbigliamento e accessori moda Talco fa tendenza in Italia e all'estero. Dai toni pastello fino a quelli più accesi, passando per il denim e il floreale, la nuova collezione P/E '21 del brand Made in Italy è un'esplosione di colori, allegria e comodità per tutti gli stili.Moda e spettacolo, un connubio antichissimo che oggi lega il famoso concorso di Miss Italia anche alla storia dei grandi porti italiani.Il programma di Giuseppe Sciacca compie un percorso all’interno di un settore, quello dei porti italiani, nel quale operano tante figure ed è animato da molte situazioni: sono eccellenze che vengono narrate come lo specchio a cielo aperto di coloro che vi gravitano intorno, dagli ufficiali ai militari, ai pescatori e al mercato marittimo.“Intendiamo accendere un faro su di loro - dicono gli autori.- ascoltarli e venire a conoscenza delle peculiarità di un mondo vivo e attivissimo, ma poco noto, al di là delle immagini consuete, come le grandi navi da crociera o i romantici pescherecci”.“Port to Port” andrà in onda su CiborTv, una eccellenza dei decoder televisivi che permette agli italiani nel mondo di restare collegati con 300 diversi canali tra programmi inediti, on demand, streaming e altro.I nostri connazionali che vivono all’estero potranno così far conoscenza con la loro Miss. La data della messa in onda e ogni altro dettaglio saranno comunicati successivamente. “Port to Port”, prodotto da Italian Television Network e patrocinato da Assoporti, trasmetterà sei delle dodici puntate anche su Amazon Prime, definito il “canale giovane per giovani”. (b.n.)