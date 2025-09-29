Matera: inaugurata la Scuola di Metrologia dell'Inrim, focus su tecnologie quantistiche e spaziali

Ha preso il via stamani, a Matera, la Scuola di Metrologia "Quantum Timekeepers 2025: Emerging Systems and Architectures for Atomic Clocks", a cura dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim).

Fino al 3 ottobre sono previsti corsi formativi alla Casa delle Tecnologie Emergenti.

A essere coinvolti sono studenti, magistrali, dottorandi e giovani ricercatrici e ricercatori interessati ai fondamenti e agli aggiornamenti più recenti degli orologi ottici, strumenti fondamentali per l'evoluzione delle tecnologie quantistiche e spaziali.

"Con la Scuola di Metrologia vogliamo formare una nuova generazione di scienziate e scienziati capaci di sfruttare la metrologia quantistica come strumento di innovazione e sviluppo - ha detto Pietro Asinari, presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) -. Portare a Matera questa esperienza significa non solo creare valore scientifico, ma anche rafforzare il legame tra ricerca e territorio, facendo della Basilicata un polo di riferimento per le tecnologie del futuro, di concerto con le istituzioni del territorio".

Il programma didattico prevede, nello specifico, una serie di lezioni e attività pratiche che vanno dai fondamenti teorici agli sviluppi più recenti degli orologi atomici.

"Gli orologi ottici rappresentano un pilastro per le tecnologie quantistiche emergenti - ha continuato Davide Calonico, direttore scientifico dell'Inrim -. Con la Scuola di Matera offriamo la possibilità di confrontarsi con i più recenti progressi del settore, creando un ponte tra la formazione accademica e le applicazioni in campi come le telecomunicazioni e l'esplorazione spaziale".