Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:42
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Matera: inaugurata la Scuola di Metrologia dell'Inrim, focus su tecnologie quantistiche e spaziali
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Matera: inaugurata la Scuola di Metrologia dell'Inrim, focus su tecnologie quantistiche e spaziali

Corsi formativi fino al 3 ottobre presso la Casa delle Tecnologie Emergenti.

(Prima Pagina News)
Lunedì 29 Settembre 2025
Matera - 29 set 2025 (Prima Pagina News)

Corsi formativi fino al 3 ottobre presso la Casa delle Tecnologie Emergenti.

Ha preso il via stamani, a Matera, la Scuola di Metrologia "Quantum Timekeepers 2025: Emerging Systems and Architectures for Atomic Clocks", a cura dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim).

Fino al 3 ottobre sono previsti corsi formativi alla Casa delle Tecnologie Emergenti.

A essere coinvolti sono studenti, magistrali, dottorandi e giovani ricercatrici e ricercatori interessati ai fondamenti e agli aggiornamenti più recenti degli orologi ottici, strumenti fondamentali per l'evoluzione delle tecnologie quantistiche e spaziali.

"Con la Scuola di Metrologia vogliamo formare una nuova generazione di scienziate e scienziati capaci di sfruttare la metrologia quantistica come strumento di innovazione e sviluppo - ha detto Pietro Asinari, presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) -. Portare a Matera questa esperienza significa non solo creare valore scientifico, ma anche rafforzare il legame tra ricerca e territorio, facendo della Basilicata un polo di riferimento per le tecnologie del futuro, di concerto con le istituzioni del territorio".

Il programma didattico prevede, nello specifico, una serie di lezioni e attività pratiche che vanno dai fondamenti teorici agli sviluppi più recenti degli orologi atomici.

"Gli orologi ottici rappresentano un pilastro per le tecnologie quantistiche emergenti - ha continuato Davide Calonico, direttore scientifico dell'Inrim -. Con la Scuola di Matera offriamo la possibilità di confrontarsi con i più recenti progressi del settore, creando un ponte tra la formazione accademica e le applicazioni in campi come le telecomunicazioni e l'esplorazione spaziale".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Inrim
Matera
metrologia
PPN
Prima Pagina News
scuola
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.