Mef: programmata emissione di titoli a medio-lungo termine, valore massimo 8 mld

E' stata programmata per giovedì 11 luglio la vendita all'asta di titoli Btp a medio e lungo termine, per un ammontare massimo pari a 8 miliardi di euro. E' quanto fa sapere il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Saranno venduti titoli a 3 anni per 2 miliardi; a 5 anni per 1,5 miliardi; a 7 anni per 2 miliardi; a 10 anni per 1,250 miliardi ed a 20 anni per 1,750 miliardi.