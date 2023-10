Mestre (Ve): autobus precipita dal cavalcavia della Libertà e prende fuoco, ci sono vittime

Tragedia questa sera a Mestre (Ve), dove un autobus è precipitato dal cavalcavia della Libertà ed è finito sulla sottostante Via Pila. Dopo essersi schiantato al suolo, il veicolo ha preso fuoco. Ci sono morti e feriti.L'incidente si è verificato verso le 19:45. Sul posto sono sopraggiunti i Vigii del Fuoco, per provvedere alle operazioni di soccorso.“Il pullman stava andando da Venezia a Marghera, carico di gente che tornava a casa dal lavoro. È uscito completamente di strada, è volato giù dal ponte. Era un autobus di linea, era una strada a scorrimento veloce. Siamo in lutto, ho cercato di darvi le informazioni che ho“, ha detto il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ai microfoni del programma di Rete4 "Stasera Italia", commentando l'accaduto.“Siamo qui in mezzo a questa immane tragedia, abbiamo contato già 20 morti, ma immmagino che sarà un numero destinato a salire. Stiamo soccorrendo le persone. Siamo sotto il cavalcavia di Marghera”, ha proseguito.Lo stesso primo cittadino, su X, ha scritto: “Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole“.“Un autobus è caduto dal cavalcavia Vempa, a Mestre. A bordo c’erano numerose persone. Sospesa la linea ferroviaria fra Mestre e Venezia. Ci sarebbero delle vittime e feriti. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine”, ha scritto su Facebook il Governatore del Veneto, Luca Zaia.Cordoglio per la tragedia è stato espresso dalla premier, Giorgia Meloni: “Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”, ha detto.Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha contattato telefonicamente il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per esprimere cordoglio per l'accaduto.“Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo l’evoluzione del drammatico incidente di Mestre“, fa sapere il Mit in una nota.“Il bilancio” dei morti “è destinato probabilmente a crescere. Alle 19.45, mentre attraversava il cavalcavia, l’autobus per una situazione da accertare ha sfondato il guardrail, sembra sia alimentato a metano. Sono circa 30 metri di volo. È un bilancio molto tragico e drammatico ma temo che possa essere destinato a crescere”. Così il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in collegamento con l'edizione straordinaria del Tg1.“Le cause sono da accertare. Oltre al volo e all’impatto notevole che ha avuto il mezzo, sembra che il fattore di aggravio sia stato l’alimentazione a metano con il fuoco che si è poi sviluppato”, ha proseguito. Al giornalista che ha chiesto se ci siano ancora delle persone intrappolate, ha replicato: “Potrebbe essere di sì”.