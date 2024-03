Meteo: cieli coperti al Nord, pioggia al Centro e al Sud

Giornata all'insegna del maltempo, quella di domani, secondo quanto prevede il Centro Meteo Italiano.Al Nord si prevedono cieli coperti al mattino con piogge attese tra Liguria e Piemonte, con neve dai 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con acquazzoni che insistono tra Veneto, Trentino e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1000-1500 metri.Al Centro, invece, sono attesi, al mattino, acquazzoni e temporali sul Lazio, piogge sparse altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni intensi sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata residue precipitazioni specie sulla Toscana, variabilità asciutta altrove.Al Sud e sulle Isole si prevedono al mattino piovaschi tra Campania, Molise, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. In serata tempo in miglioramento con precipitazioni relegate al basso versante Tirrenico. Fenomeni attesi nella notte sulla Sardegna.Temperature minime in aumento e massime in diminuzione da Nord a Sud.Per quanto riguarda il Lazio, si prevede tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni diffusi, a tratti anche intensi. Più asciutto in serata ma sempre con molte nuvole, piogge in arrivo dalla notte a partire dai settori occidentali.A Roma, infine, si prevede una giornata all’insegna del tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con molte nuvole. Temperature comprese tra +11°C e +14°C.