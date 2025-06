Rovereto (Tn): 86enne trovata senza vita in casa, indagato il figlio

E' arrivata la svolta nelle indagini sulla morte di Annamaria Sartori, l'anziana di 86 anni il cui corpo è stato trovato in casa sua lunedì a Rovereto, in Trentino: il figlio della donna è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Trento per il reato di omicidio aggravato dalla relazione di parentela.

Secondo i Pm, si tratta di un atto dovuto per ordinare l'autopsia sul corpo della donna, che sarà eseguita quest'oggi.

Poco prima che morisse, Sartori aveva fatto in tempo a dare l'allarme, attivando il dispositivo di telesoccorso, che aveva sempre con sé. Al loro arrivo sul posto, i Carabinieri hanno trovato il figlio, un 60enne, che è stato subito sentito. Per lui è stato disposto il ricovero in un ospedale.